In Eccellenza il Niscemi punta il 7° posto: nel mirino il Mazzarrone prossimo avversario in trasferta

Nel campionato di Eccellenza, girone B, la rivelazione Niscemi affronta fuori casa il Mazzarrone in un match alquanto impegnativo. Anche perché la compagine ragusana è parecchio organizzata e attrezzata per mettere in difficoltà chiunque. Al momento il Mazzarrone è quinto in classifica con 40 punti, a + 2 rispetto al Niscemi ottavo in classifica, per cui, anche dal punto di vista della classifica, il match di domenica è alquanto intrigante.

Ovviamente, il Niscemi non ha pressioni particolari e potrà permettersi di aggredire l’avversario senza dover subire particolari aspettative. La squadra di mister Comandatore è parecchio cresciuta sul piano tecnico e del rendimento, per cui non è da escludere che, in vista di un finale con 5 gare da giocare, non possa ulteriormente migliorare la sua già buona classifica.

I gialloverdi stanno dimostrando personalità e carattere e punteranno a conquistare l’11^ vittoria in un campionato che, fino a questo momento, li ha annoverati tra i protagonisti. Di certo c’è che questo Niscemi appare in grado di mettere in difficoltà chiunque, per cui non è difficile pronosticare un match intenso e al tempo stesso tirato contro un Mazzarrone che, per mantenere la sua quinta posizione dovrà lottare contro i gialloverdi che, di contro, tenteranno il tutto per tutto per avvicinarsi alle zone nobili della classifica del girone B di Eccellenza.