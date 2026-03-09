Il gelese Salvo Bianca campione mondiale dei 60 metri ostacoli a Ourense in Spagna

Grande orgoglio per Gela ai Campionati Mondiali Virtus di atletica leggera indoor in corso a Ourense, in Spagna, dove l’atleta gelese Salvo Bianca ha conquistato il titolo mondiale nei 60 metri ostacoli con uno straordinario tempo di 8.77.

Una prestazione di altissimo livello che vale il nuovo record italiano e il record europeo, sfiorando anche il primato mondiale della specialità.

A congratularsi con il nuovo campione del mondo sono il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore allo Sport Peppe Di Cristina, che esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto.

«A nome di tutta la città di Gela – dichiara il sindaco Di Stefano – rivolgiamo le più sincere congratulazioni a Salvo Bianca per questo straordinario traguardo. La sua vittoria e i record conquistati rappresentano un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e dimostrano come talento, sacrificio e determinazione possano portare a risultati eccezionali».

Sulla stessa linea l’assessore allo Sport Peppe Di Cristina: «Il successo di Salvo Bianca è un esempio per tanti giovani sportivi. Portare il nome di Gela sul tetto del mondo, stabilendo anche il record italiano ed europeo, è qualcosa di straordinario. Come amministrazione continueremo a sostenere lo sport e i suoi valori».