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Il Consiglio regionale dell’Anci si riunisce il 18 marzo a Niscemi

Redazione 1

Il Consiglio regionale dell’Anci si riunisce il 18 marzo a Niscemi

Mar, 17/03/2026 - 16:51

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NISCEMI. Il Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia, l’organismo più rappresentativo dell’Associazione, si riunirà domani a Niscemi.

“Un gesto di vicinanza al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e alla sua comunità – spiegano il presidente e il segretario generale dell’ANCI Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano – dopo i drammatici eventi dello scorso gennaio, ma anche un modo per mantenere alta la necessaria attenzione sulle difficoltà esistenti e sugli interventi che devono essere messi in campo”.

La riunione si svolgerà a partire dalle 11 nella Sala Consiliare del Comune (Piazza Vittorio Emanuele III).

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