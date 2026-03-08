Gran partecipazione al Campionato Interprovinciale di Scacchi Agrigento–Caltanissetta

Si è svolto tra il 28 febbraio, il 1° marzo e l’8 marzo il Campionato Interprovinciale di Scacchi Agrigento–Caltanissetta, organizzato dalle ASD L’Alfiere di Caltanissetta, Gela Scacchi di Gela e Leonardo di Favara. La manifestazione ha visto la partecipazione di 34 giocatori, provenienti dalle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, confermando ancora una volta il buon livello di attività scacchistica presente nell’area.

Il torneo è stato ospitato a Caltanissetta, nella suggestiva Sala Celestino della Biblioteca Scarabelli, location che ha offerto un ambiente ideale per lo svolgimento delle partite, tra concentrazione, sportività e passione per il gioco.

Accanto ai giocatori più esperti, non è mancata la presenza di diversi giovani scacchisti, segno della crescita del movimento e dell’impegno delle associazioni del territorio nella promozione degli scacchi.

A imporsi nella classifica finale è stato Gerlando Grech, giocatore che ha confermato il proprio valore e le ottime prospettive nel panorama scacchistico regionale. Con una prestazione solida e convincente, ha saputo affrontare con maturità i momenti chiave del torneo, dimostrando qualità tecniche e grande concentrazione.

Al termine dei sei turni di gioco sono stati premiati i migliori classificati nelle varie categorie.

Vincitori per categoria:

Campione Provinciale di CL: Rosario Amico

Campione Provinciale di AG: Ottavio Messina

1° Classificato assoluto: Gerlando Grech

2° Classificato assoluto: Rosario Amico

3° Classificato assoluto: Salvatore Cullè

1° Classificato 2N: Aldo Chiodo

1° Classificato 3N: Gaspare Sirone

1° Classificato U16: Lorenzo Lo Conte

1° Classificato Over 60: Santo Orlando

1° Classificato U18: Christian Chieffalo

2° Classificato U18: Filippo Licenziato

3° Classificato U18: Luca Orlando

1° Classificata Donne: Maria Lalomia

Il Campionato Interprovinciale ha rappresentato, inoltre, un importante banco di prova in vista dei prossimi impegni agonistici. molti dei giocatori presenti saranno infatti impegnati dal 20 al 22 marzo a Scoglitti nella fase regionale del Campionato Italiano a Squadre (CIS), una delle competizioni più importanti del calendario scacchistico nazionale, dove i circoli del territorio cercheranno di confermare quanto di buono mostrato durante questo torneo.