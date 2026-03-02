Salute

Giovane centauro perde la vita in un tragico incidente stradale

Redazione 1

Giovane centauro perde la vita in un tragico incidente stradale

Lun, 02/03/2026 - 07:15

Condividi su:

Tragedia nella serata di ieri a Salemi in provincia di Trapani. Qui s’è verificato un incidente stradale in contrada Gorgazzo nel quale è morto Alessio Minore, di 35 anni. Il centauro, che viaggiava in sella alla sua Suzuki, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa con un impatto violentissimo contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Il centauro indossava il casco protettivo, ma l’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare. Sarebbe morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118, che ne hanno constatato l’avvenuto decesso. Con loro i Carabinieri, la Protezione Civile e la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi del caso per la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro.

La salma del centauro è stata trasportata nella camera mortuaria del cimitero di Salemi, a disposizione della Procura competente.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta