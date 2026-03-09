Frana Niscemi, Lorefice (M5S): “Protezione Civile certifica rischio, subito Commissione d’inchiesta”

“Il rapporto della Protezione civile sulla frana di Niscemi, di cui oggi riferisce la stampa, certifica un quadro allarmante: il rischio resta altissimo e il fenomeno è destinato a evolvere. Non siamo davanti a un evento imprevedibile e isolato ma al risultato di anni di sottovalutazioni e mancata prevenzione del dissesto idrogeologico. Per questo ho chiesto l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta che faccia piena luce su responsabilità, ritardi e scelte.”

Lo dichiara il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.