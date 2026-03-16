Frana Niscemi. Il 18 marzo consegna dei primi fondi per la ricostruzione della scuola

Dopo la frana che nel gennaio 2026 ha colpito il Comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, provocando l’evacuazione di circa 1.500 persone e gravi danni su un fronte di circa quattro chilometri nell’area del torrente Benefizio, la città si prepara a compiere un ulteriore passo concreto verso la ricostruzione.

Mercoledì 18 marzo alle ore 12:00, il Sindaco di Niscemi, Massimiliano Valentino Conti, incontrerà Gianluca Graziani, CEO di Mediass, per formalizzare il sostegno della società alla ricostruzione di una scuola nel Comune siciliano, uno dei presìdi più importanti per la vita civile e sociale della comunità.

Tra i primi soggetti a sostenere concretamente il progetto vi è infatti Mediass Spa, società italiana di brokeraggio assicurativo indipendente e parte del Gruppo Ardonagh, che ha promosso la campagna “Una polizza per un mattone”, destinata alla raccolta fondi proprio con la finalità di contribuire alla ricostruzione della scuola. Nel corso dell’incontro Gianluca Graziani consegnerà al Sindaco un assegno simbolico da 20.000 euro, prima tranche delle risorse raccolte nell’ambito dell’iniziativa.

“Abbiamo voluto essere presenti fin da subito con un contributo concreto – spiega Gianluca Graziani – perché la ricostruzione di una scuola rappresenta un investimento nel futuro di una comunità. Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale di responsabilità e invitare tutti i nostri assistiti e il settore assicurativo in generale, insieme a cittadini e imprese, a partecipare a questo percorso di rinascita”.

La campagna “Una polizza per un mattone” resta aperta e prevede che, per ogni nuovo contratto assicurativo sottoscritto, venga proposta una donazione minima di 5 euro destinata a un conto corrente dedicato alla ricostruzione dell’edificio scolastico. Per chi desidera contribuire direttamente è stato attivato l’IBAN IT26J0103083390000004994745, intestato al Comune di Niscemi, indicando nella causale “MEDIASS – UNA POLIZZA PER UN MATTONE”.

L’incontro del 18 marzo rappresenterà quindi il primo momento di restituzione delle risorse raccolte e l’avvio simbolico di un percorso che punta a coinvolgere istituzioni, imprese e cittadini nella ricostruzione di uno dei luoghi più importanti per la crescita delle nuove generazioni.