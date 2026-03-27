Expopet 2026 apre le porte a Sicilia Fiera: tre giorni dedicati al mondo degli animali a Catania

Aprirà ufficialmente i battenti venerdì 27 marzo alle ore 09.30 a Sicilia Fiera Expopet 2026, il salone dedicato agli animali domestici e d’affezione, pronto ad accogliere appassionati, famiglie e professionisti del settore in un evento ricco di attività, incontri e momenti di condivisione.

L’inaugurazione istituzionale si terrà sabato 28 marzo alle ore 10.30, sempre a Sicilia Fiera, alla presenza di rappresentanti del mondo istituzionale e del territorio, tra cui il senatore Salvo Pogliese, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e il Presidente di Sicilia Fiera, Nino Di Cavolo.

Expopet non sarà soltanto una grande esposizione dedicata al mondo pet, ma un’esperienza completa che unisce informazione, intrattenimento e divulgazione. Durante le tre giornate sono in programma workshop, incontri e dimostrazioni con addestratori, allevatori ed esperti veterinari, occasioni preziose per approfondire il rapporto tra persone e animali e promuovere una corretta cultura del benessere animale.

Tra gli appuntamenti in programma si parlerà di “Benessere insieme – come vivere in armonia con i propri animali” insieme agli Amici di Lorenz, in un momento di confronto dedicato al valore della relazione tra esseri umani e animali domestici.

Tra le aree più attese dal pubblico ci sarà Exotic World, lo spazio dedicato agli animali esotici dove sarà possibile scoprire da vicino un affascinante universo fatto di rettili, anfibi, insetti e molte altre specie. Un’esperienza coinvolgente pensata per avvicinare grandi e piccoli alla biodiversità e alla conoscenza del mondo animale.

Il salone ospiterà inoltre l’area gatto, uno spazio dedicato agli amanti del mondo felino, con alcuni degli allevatori attivi e presenti sul territorio, che presenteranno le varie razze.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sarà la presenza di Tridifactory, che porterà a Expopet tecnologie innovative capaci di rivoluzionare l’esperienza sensoriale dei visitatori: realtà aumentata e ologrammi accompagneranno il pubblico in un viaggio immersivo nella biodiversità.

Il pubblico potrà inoltre vivere un momento speciale partecipando alla sfilata “Grazie di esistere”: un momento speciale pensato per chi desidera condividere il proprio affetto e ringraziare il proprio amico a quattro zampe per la sua presenza nella vita di ogni giorno, con la possibilità di portare a casa una splendida foto ricordo.

Importante anche la presenza delle associazioni Le Aristogatte e LAL – L’Animale Libero, realtà impegnate nella tutela degli animali e nella promozione delle adozioni. Expopet è da sempre sensibile a questo tema, sostenendo e valorizzando le associazioni che ogni giorno lavorano per dare una casa e un futuro migliore agli animali in difficoltà.

In queste tre giornate il pubblico troverà intrattenimento per tutta la famiglia, attività dedicate ai più piccoli e momenti pensati anche per i nostri amici pet.

Expopet 2026 si conferma così come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano gli animali e vogliono vivere un’esperienza fatta di passione, conoscenza e condivisione. Per maggiori info sul programma, espositori e costo del biglietto visita il sito https://www.expopet.it/catania.html e segui i canali social.