ENPAP stanzia 200.000 euro a sostegno degli psicologi colpiti dalle calamità naturali in Calabria, Sardegna e Sicilia

Il Consiglio di amministrazione dell’ENPAP ha deliberato un bando pensato per sostenere le iscritte e gli iscritti che hanno subito le conseguenze degli eventi meteorologici che, a partire dal 26 gennaio 2026, hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia. “ENPAP è da sempre vicino alle psicologhe e agli psicologi nei momenti di particolare fragilità – spiega Fortunata Pizzoferro, Vicepresidente dell’Ente di Assistenza e Previdenza degli Psicologi – e anche in questa circostanza ci siamo attivati immediatamente per sostenere i professionisti che hanno subito gli effetti di un evento devastante come il recente ciclone Harry.

Sul piano personale e professionale, esprimiamo piena solidarietà a tutte le persone colpite, e auspichiamo che la fase più critica possa essere superata al più presto. Da parte nostra, abbiamo voluto offrire un supporto economico concreto alle colleghe e ai colleghi a ristoro dei danni materiali subiti, alla prima casa o allo studio professionale. Crediamo che consentire ai professionisti della salute mentale di tornare al più presto operativi rappresenti un aiuto per l’intero territorio e permetta di offrire alla cittadinanza, comprensibilmente turbata da quanto accaduto, il necessario sostegno emotivo”.

L’intervento, sostenuto da una dotazione finanziaria di 200.000 euro, consentirà ai professionisti che abbiano riportato danni allo studio o all’abitazione di residenza di coprire fino al 75% delle perdite documentate, con un tetto massimo di 10.000 euro. La presentazione delle domande dovrà avvenire in modalità telematica attraverso l’Area Riservata ENPAP entro il 30 aprile 2026, e l’assegnazione dei contributi avverrà tramite graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal bando. Per ulteriori informazioni, i professionisti interessati potranno consultare il sito dell’ENPAP all’indirizzo: www.enpap.it/servizi-per-te/indennizzo-percalamita-naturali/ .