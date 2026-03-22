Ecco le novità per quanto riguarda la distribuzione idrica a Caltanissetta e San Cataldo

CALTANISSETTA. A causa di un’interruzione della fornitura da parte di Siciliacque, si registrano disservizi nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Lo ha reso noto Caltaqua.
Nel comune di San Cataldo, nella giornata di oggi 22 marzo 2026, non sarà possibile effettuare la distribuzione.
Nel comune di Caltanissetta, invece, la fornitura è stata ridotta di circa 30 l/s; si è pertanto provveduto alla sospensione della distribuzione nelle zone H24. Resta invariata la distribuzione nelle restanti zone della città. Seguiranno aggiornamenti.