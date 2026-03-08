Eccellenza. Un super Niscemi batte 3-1 il Palazzolo: Bojang con una doppietta e Arquin fanno ribollire di passione lo stadio “Pontelongo”

Il Niscemi batte 3-1 il Palazzolo Calcio e agguanta l’ottavo posto a un punto dalla coppia Leonzio – Atletico Catania e a 2 punti dal Mazzarrone che domenica prossima affronterà in trasferta.

E’ quanto s’è registrato nella 25^ giornata del girone B del campionato di Eccellenza. Un Niscemi super, quello visto all’opera al Pontelongo contro i siracusani del Palazzolo. Nel primo tempo i gialloverdi di mister Comandatore hanno di fatto chiuso il match andando a segno con Bojang, Arquin e ancora Bojang che, con la doppietta odierna, ha raggiunto quota 11 in classifica marcatori.

Il Niscemi ha saputo ben gestire un match nel quale il Palazzolo è riuscito ad alzare la testa solo quando ha segnato la rete del definitivo 3-1 con Suarez. Per il resto, tanto Niscemi con una squadra che ancora una volta ha messo in evidenza carattere, personalità e qualità di gioco. Il Niscemi ha conquistato contro il Palazzolo la nona vittoria stagionale in un campionato nel quale ha già segnato 45 gol in 25 gare giocate.

Insomma, una gran bella realtà quella gialloverde che ha confermato, al suo primo anno di Eccellenza, di essere una squadra in grado di competere contro chiunque. E domenica prossima supersfida contro il Mazzarrone, con i niscemesi che, vincendo, lo supererebbero in classifica.