Eccellenza. Il Niscemi sconfitto 3-2 in trasferta dal Mazzarrone nonostante la doppietta di Bojang

Nel girone B del campionato di Eccellenza, sconfitta esterna per il Niscemi che ha perso 3-2 in casa del Mazzarrone. Un confronto che, pure, dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Torres, ha visto un superlativo Niscemi reagire alla grande.

I gialloverdi niscemesi sono infatti andati a segno due volte con un superlativo Bojang che ha infilato la porta dei catanesi in due circostanze rimontando lo svantaggio iniziale. Nel secondo tempo tuttavia il Mazzarrone s’è rifatto sotto andando a segno con una doppietta di Di Stefano che ha permesso ai padroni di casa di contro sorpassare un Niscemi che non è più riuscito a trovare lo spunto giusto per pareggiarla.

Una sconfitta, inutile dirlo, che lascia tanto rammarico nell’ambiente calcistico niscemese, anche perchè la doppietta do Bojang per il momentaneo 1-2 sembrava poter preludere ben altro risultato.

E invece è arrivata questa sconfitta che, comunque, nulla toglie all’ottimo campionato di un Niscemi che, fin qui, oltre a crescere parecchio sul piano tecnico e tattico, ha anche ritagliato per sè uno spazio significativo che ne fa una tra le realtà più apprezzate del girone B di Eccellenza.

Il Niscemi resta fermo a quota 38 e domenica prossima al Pontelongo sfida l’Atletico Catania.