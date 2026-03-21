Salute

Eccellenza. Al “Pontelongo” il Niscemi cerca riscatto contro l’Atletico Catania Viagrande

Redazione 1

Eccellenza. Al “Pontelongo” il Niscemi cerca riscatto contro l’Atletico Catania Viagrande

Sab, 21/03/2026 - 09:47

Condividi su:

Impegno casalingo per il Niscemi che domenica alle 15 affronta in casa l’Atletico Catania Viagrande 94. Un match che per i gialloverdi niscemesi arriva dopo la sconfitta patita domenica scorsa ad opera del Mazzarrone.

La squadra di Marco Comandatore appare comunque intenzionata a riscattare la sconfitta di domenica scorsa sul proprio terreno di gioco. Al Pontelongo, dunque, è attesa per un match che potrebbe aggiungere ulteriore fieno alla cascina di classifica che non è niente male per una neo promossa come il Niscemi.

L’obiettivo, per il match di domenica, quando mancano ormai 4 partite alla fine, è quello di consolidare la classifica provando, da subito a superare la soglia dei 40 punti. Un risultato che se raggiunto sarebbe eccezionale per una neo promossa che, per di più, non aveva mai militato in Eccellenza.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta