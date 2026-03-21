Eccellenza. Al “Pontelongo” il Niscemi cerca riscatto contro l’Atletico Catania Viagrande

Impegno casalingo per il Niscemi che domenica alle 15 affronta in casa l’Atletico Catania Viagrande 94. Un match che per i gialloverdi niscemesi arriva dopo la sconfitta patita domenica scorsa ad opera del Mazzarrone.

La squadra di Marco Comandatore appare comunque intenzionata a riscattare la sconfitta di domenica scorsa sul proprio terreno di gioco. Al Pontelongo, dunque, è attesa per un match che potrebbe aggiungere ulteriore fieno alla cascina di classifica che non è niente male per una neo promossa come il Niscemi.

L’obiettivo, per il match di domenica, quando mancano ormai 4 partite alla fine, è quello di consolidare la classifica provando, da subito a superare la soglia dei 40 punti. Un risultato che se raggiunto sarebbe eccezionale per una neo promossa che, per di più, non aveva mai militato in Eccellenza.