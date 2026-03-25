Earth Hour 2026: il 28 marzo il WWF Sicilia Nord Occidentale spegne la Cattedrale di Palermo per il Pianeta contro il cambiamento climatico

L’Associazione WWF Sicilia Nord Occidentale rinnova l’appuntamento con Earth Hour (L’Ora della Terra), l’evento globale del WWF che da vent’anni unisce milioni di persone in tutto il mondo in un gesto simbolico ma potente: spegnere le luci per un’ora per accendere l’attenzione sul futuro del nostro Pianeta.

Sabato 28 marzo 2026, il cuore della manifestazione a Palermo sarà ancora una volta il piazzale della Cattedrale. La scelta della Cattedrale sottolinea il legame tra la bellezza del patrimonio monumentale e la necessità di proteggere l’ambiente che lo ospita.

Dalle ore 20:30 alle ore 21:30 si spegneranno le luci che illuminano il prospetto del monumento simbolo della città, lasciando spazio a un momento di riflessione collettiva su come mitigare gli effetti del riscaldamento globale, accompagnato da concerto musicale integrato da una esibizione canora. Il concerto musicale sarà tenuto da una banda di Ance Doppie, in virtù di un piano di divulgazione culturale e sviluppo di strumenti poco diffusi quali il Fagotto, formata dagli studenti dello ‘I.C. Guastella – Landolina di Misilmeri, l’I.C. “Beato Don Pino Puglisi” di Villafrati, il Liceo Musicale “Regina Margherita” di Palermo, coordinata dai docenti Puleo, De Santis e Anzalone.

Il concerto musicale sarà integrato da una esibizione canora, con brani attinenti alla manifestazione, di Caterina Carrubba voce, Francesco Paolo Catalano Chitarra, Caterina Battaglia voce, Sara Alessi chitarra. L’edizione 2026 segna il ventesimo anniversario di questa mobilitazione nata a Sydney nel 2007. Oggi, con il 2025 registrato come uno degli anni più caldi di sempre e una crisi climatica che manifesta effetti sempre più severi, Earth Hour non è solo un atto di risparmio energetico, ma un appello urgente ai governi e ai cittadini.

“Spegnere simbolicamente le luci è un coro unanime che chiede un futuro più giusto, sicuro e sostenibile.” Il WWF invita tutti i cittadini, le istituzioni e le imprese del territorio a unirsi all’iniziativa.