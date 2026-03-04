Difesa, sen. Pietro Lorefice (M5S): “Volo civile di Crosetto grave leggerezza, ha esposto civili a rischi”

“Pericoloso non è il dibattito democratico in cui l’opposizione ha il diritto e il dovere di chiedere conto delle scelte dei ministri, e in base alla gravità delle azioni anche le loro dimissioni. Pericoloso è invece che un ministro della Difesa diretto peraltro verso un’area a rischio decida di viaggiare su un volo civile, esponendo cittadini ignari a rischi evidenti. Se qualcuno volesse colpire un ministro, colpirebbe l’intero aereo. È anche per questo che esistono i voli di Stato. Non solo per Almasri. Di questa scelta Crosetto deve rispondere al Paese ancora prima che all’opposizione.”

Lo dichiara il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.