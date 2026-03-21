Derby salvezza per la Sancataldese con il Castrum Favara: 3 punti per sperare nella risalita per la salvezza

Un derby salvezza importantissimo, di vitale importanza, quello che la Sancataldese sarà chiamata a giocare domenica 22 marzo a Favara contro il Castrum Favara. Entrambe le formazioni, infatti, navigano in brutte acque in classifica con 24 punti a testa e, se una sconfitta potrebbe diventare un dramma, anche un pareggio non ne risolverebbe certo i problemi.

Bisogna dunque vincere, e per farlo ci vuole una prestazione di tutto rispetto. La Sancataldese, dopo aver perso in casa contro il Sambiase, ha riorganizzato le fila ed è pronta per dare battaglia pur di salvare la categoria. Non è da meno, tuttavia, il Castrum Favara che non intende cedere facilmente la categoria della D. Ci sono pertanto tutti i presupposti per assistere ad una sfida tesa ma al tempo stesso spettacolare tra due squadre alla disperata ricerca della vittoria.

La trasferta non sarà vietata ai tifosi verdeamaranto che, pertanto, potranno seguire la partita dei loro beniamini a Favara. Per la squadra di Orazio Pidatella un valore aggiunto non da poco, considerato che i loro tifosi non hanno mai fatto mancare il loro appoggio. Tuttavia, va detto che stavolta la Sancataldese avrà bisogno anche di una prestazione di livello superiore per battere il Castrum Favara e provare a risalire la china.

La Sancataldese comunque appare intenzionata a giocarsela sino alla fine, nel contesto di un derby salvezza nel quale sarà fondamentale scendere in campo con la giusta attenzione e con il necessario cinismo sotto porta. Due componenti che la Sancataldese dovrà mostrare di possedere per cercare di fare risultato pieno a Favara.