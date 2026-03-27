Derby da vincere con la Sancataldese: la Nissa ci crede e punta all’aggancio o al sorpasso in testa alla classifica

E’ un derby, quello con la Sancataldese, che la Nissa si prepara ad affrontare con determinazione e personalità. La vittoria di domenica scorsa sulla capolista Athletic Palermo ha dato nuove consapevolezze ad una squadra come quella di Ciccio Di Gaetano cresciuta enormemente in quest’ultimo quarto di campionato.

Al “Valentino Mazzola”, inutile dirlo, la Nissa si gioca tanto poichè la vittoria è l’unico risultato che consentirebbe alla squadra del presidente Giovannone di continuare a coltivare concretamente il sogno promozione. Un pari come anche una sconfitta finirebbe per rallentare una corsa che vede attualmente la Nissa proporsi tra le favorite per la vittoria finale.

Il tecnico Di Gaetano sta preparando il derby con grande cura ed attenzione anche ai minimi particolari. Il tecnico palermitano della Nissa sa che domenica prossima si troverà di fronte una Sancataldese ricaricata a mille dal suo nuovo allenatore Giovanni Campanella.

Ecco perchè la gara del Valentino Mazzola viene considerata delicata e da prendere con le molle. Alla tradizionale rivalità tra le due squadre, si unisce infatti l’altissima posta in palio. Infatti, se per la Nissa è la promozione in Lega Pro, invece per la Sancataldese è la permanenza in serie D.

Obiettivi diversi ma entrambi importanti per due piazze che in questo momento puntano a raggiungere i rispettivi obiettivi per i quali hanno costruito le rispettive squadre. La Nissa arriva come meglio non potrebbe a questa sfida, mentre la Sancataldese ci arriva con il morale sotto i tacchi dal momento che ha fin qui vinto una gara con l’Enna perdendo, nelle ultime 5 partite, le restanti 4.

La Nissa dovrà essere forte mentalmente. La crescita della squadra di Ciccio Di Gaetano lascia in qualche modo tranquilli, in quanto Palermo e compagni hanno dimostrato maturità e capacità di saper soffrire. Tuttavia, sarà importante per la Nissa provare ad affondare i colpi al momento opportuno contro una Sancataldese che potrà puntare sulla forza del suo gruppo, ma anche su uno stadio interamente verdeamaranto in quanto tifosi della Nissa non potranno essercene per via del divieto di vendita di biglietti alle persone nate a Caltanissetta e ivi residenti.

Sicuramente un altro test di maturità per la Nissa che, senza il sostegno della sua tifoseria, dovrà dimostrare forza e coesione psico fisica. La Nissa è ad un solo punto dalla capolista Athletic Palermo che gioca in casa contro la Reggina. In caso, i palermitani pareggiassero o perdessero e la Nissa vincesse, si avrebbe il sorpasso in classifica da parte della Nissa, mentre se la capolista perdesse e la Nissa pareggiasse ci sarebbe comunque l’aggancio in testa alla classifica.

Ovviamente, è presto per fare calcoli del genere, ma è chiaro che la squadra del presidente Giovannone punta, se possibile, a superare la capolista in classifica in modo da legittimare sino alla fine il suo ruolo di squadra leader del campionato. (Foto Marcello Giugno – Nissa Fc)