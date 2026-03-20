Contrasto alle truffe nei confronti di anziani: due arresti della Polizia di Stato nell’Ennese

La Polizia di Stato, e in particolare operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha tratto in arresto, nella flagranza di reato, due uomini originari della provincia di Catania, ritenuti responsabili della cosiddetta “truffa agli anziani”, nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’attività ha avuto origine dalla segnalazione di un poliziotto libero dal servizio che, sulla base della propria esperienza professionale, notava un uomo allontanarsi con fare sospetto da un’abitazione del centro urbano di Nicosia per poi salire rapidamente a bordo di un’autovettura dove lo attendeva un complice.

L’operatore, mantenendo costante contatto con i colleghi del Commissariato, seguiva il veicolo senza soluzione di continuità, consentendo al personale in servizio di intervenire tempestivamente e di bloccare l’autovettura con cui i due soggetti tentavano di far perdere le proprie tracce.

Le immediate attività di polizia giudiziaria permettevano di rinvenire e recuperare denaro contante e monili in oro per un valore complessivo di circa 14 mila euro, sottratti poco prima ad un’anziana donna ultraottantenne, nonostante il tentativo dei due malfattori di disfarsi della refurtiva durante le fasi dell’intervento.

Al termine delle formalità di rito, l’intera refurtiva veniva restituita alla vittima, mentre i due arrestati, entrambi gravati da precedenti di polizia, venivano associati presso la Casa Circondariale “L. Bodenza” di Enna, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che ha poi disposto nei confronti di un indagato la misura cautelare degli arresti domiciliar, mentre nei confronti dell’altro indagato ha applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Inoltre, al fine di prevenire la reiterazione di analoghe condotte criminose in danno di persone particolarmente vulnerabili, il Questore di Enna ha emesso nei confronti degli arrestati la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Nicosia.

L’operazione conferma il costante impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nel controllo del territorio e nel contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, spesso bersaglio di questo odioso fenomeno criminoso diffuso su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo si evidenzia che il procedimento pende in fase di indagini e che gli indagati non possono considerarsi colpevoli sino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.