Comiso Città della Pace: ogni anno si terrà nella cittadina ragusana la Settimana Internazionale della Pace

“Comiso città della pace è un grande segnale di distensione che parte dalla Sicilia, cuore del Mediterraneo, in un’epoca di conflitti feroci, dall’Ucraina all’Iran, senza dimenticare Gaza. Ogni anno dunque a Comiso, in provincia di Ragusa, si terrà la settimana internazionale della pace che consentirà l’organizzazione di convegni, conferenze, tavole rotonde, mostre di arte e fotografia, rappresentazioni teatrali e cineforum, festival e concerti, attività culturali e manifestazioni per la valorizzazione e la diffusione del valore della pace”.

Lo dichiarano il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo e il deputato ragusano pd all’Ars, Nello Dipasquale, primo firmatario della norma approvata oggi all’unanimità da sala d’Ercole che prevede, tra le altre cose, l’istituzione di un comitato che avrà il compito di proporre alla giunta regionale, al libero Consorzio comunale di Ragusa e al comune di Comiso, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati anche a carattere internazionale, iniziative e progetti a sostegno della cultura della pace nel comune di Comiso e nel territorio della Regione.