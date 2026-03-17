Salute

Champions League, oggi Manchester City-Real Madrid 0-0 e Chelsea-Psg 0-1 – Diretta

AdnKronos

Champions League, oggi Manchester City-Real Madrid 0-0 e Chelsea-Psg 0-1 – Diretta

Mar, 17/03/2026 - 20:13

Condividi su:

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid, mentre il Chelsea sfida il Paris Saint-Germain – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea.  I Blancos ripartono dal 3-0 del Bernabeu, decisa dalla tripletta di Valverde, mentre il Psg ha battuto 5-2 i Blues al Parco dei Principi. Nell'altra partita delle 21 l'Arsenal sfida in casa il Bayer Leverkusen.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta