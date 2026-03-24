Celebrato ad Enna il tradizionale precetto pasquale interforze

Nella mattinata odierna, presso la parrocchia Mater Ecclesiae di Enna, si è celebrato il tradizionale “Precetto Pasquale” interforze, officiata da Don Antonino POZZO. Hanno partecipato alla funzione i Vertici delle Forze di Polizia, della Prefettura, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e della Casa Circondariale di Enna.

Un momento di raccoglimento e condivisione di valori spirituali che accompagnano il servizio quotidiano a tutela della comunità e che unisce istituzioni e cittadini nel segno della fiducia reciproca. La celebrazione rinnova il senso di dedizione e responsabilità che contraddistingue gli operatori in uniforme.

