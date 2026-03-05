Caltanissetta. Viabilità cittadina: ecco dove non si potrà sostare nei prossimi giorni

CALTANISSETTA. Ecco alcune varianti alla circolazione urbana a Caltanissetta nei prossimi giorni. In particolare:
Dal 5 marzo e fino a completamento dell’installazione della segnaletica verticale e orizzontale in Piazza Martiri d’Ungheria antistante civico 23 Parrocchia Regina Pacis, c’è divieto di sosta permanente con rimozione forzata (Ordinanza n. 76 del 05/03/2026).
Il 6 marzo dalle ore 08:00 alle ore 16:00 in via dei Mille (dal civ. 2 al civ. 6) e il 16 marzo dalle ore 10:30 alle ore 18:00 in via Napoleone Colajanni dal civ. 88 al civ. 94, divieto di sosta con rimozione forzata (Ordinanza n. 77 del 05/03/2026)
IL 10 marzo dalle ore 09:00 alle ore 17:00 in Via Paolo Emiliani Giudici dal Civ. 4 al Civ. 8 (e per tutto il fronte del palazzo) divieto di sosta con rimozione forzata (Ordinanza n. 78 del 05/03/2026)