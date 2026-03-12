Caltanissetta, tutto pronto per l’inaugurazione della Dlf Caravan, nuovo punto di riferimento nel Centro Sicilia per vendita, noleggio e assistenza camper

CALTANISSETTA – Tutto pronto per l’inaugurazione di DLF Caravan, la nuova concessionaria dedicata al mondo dei camper che aprirà ufficialmente le porte al pubblico con tre giornate di Porte Aperte dal 13 al 15 marzo.

La nuova struttura, situata a Caltanissetta in via Santo Spirito 96, nasce con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per il turismo itinerante nel centro della Sicilia, offrendo servizi completi per gli appassionati del viaggio in camper.

Durante le tre giornate inaugurali, con ingresso libero e gratuito, visitatori, famiglie e appassionati potranno conoscere da vicino la nuova realtà imprenditoriale e scoprire l’esposizione di veicoli nuovi e usati, oltre ai servizi di vendita, noleggio, assistenza tecnica e accessori dedicati al mondo del camper.

DLF Caravan è inoltre rivenditore ufficiale dei prestigiosi marchi Carthago, Malibu, Pilote e Chausson, tra i brand più apprezzati a livello europeo nel settore dei camper di qualità.

L’evento sarà anche un momento di festa e condivisione: per l’occasione sono previsti momenti di intrattenimento, musica e area ristoro, pensati per accogliere il pubblico in un clima conviviale e far vivere da vicino l’esperienza del viaggio su quattro ruote.

Con questa nuova apertura, DLF Caravan punta a colmare un vuoto territoriale, proponendosi come la prima concessionaria di camper nel cuore della Sicilia, facilmente raggiungibile dalle province di Enna, Agrigento e Caltanissetta.

L’inaugurazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo del turismo itinerante nel territorio e un’opportunità per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del camper.

Le giornate di Porte Aperte si svolgeranno dal 13 al 15 marzo presso la sede di DLF Caravan – Via Santo Spirito 96, Caltanissetta.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per informazioni: DLF Caravan – Caltanissetta, Via Santo Spirito 96.