Caltanissetta, trasporto pubblico e abbonamento mensile gratuito per i giovani under 20: Area Civica presenta interrogazione

Caltanissetta. Area Civica ha presentato un’interrogazione relativa l’attuazione del decreto regionale per l’attivazione abbonamento mensile gratuito per I giovani Under 20. Di seguito la nota integrale.

Area Civica ha presentato interrogazione sull'attuazione del decreto regionale relativo ai Contributi ai Comuni per l'attivazione dell'abbonamento mensile gratuito per I giovani Under 20 con ISEE fino a 25.000 €. Parliamo di circa 70.000 € di risorse erogate dalla Regione, che speriamo di non perdere.

Al Sindaco e alla Giunta Comunale. I sottoscritti consiglieri comunali, Calogero Palermo, Annalisa Petitto, Felice Dierna, appartenenti all’intergruppo di Area Civica. Premesso che la Regione Siciliana ha emanato un decreto finalizzato a concedere contributi ai Comuni per l’attivazione di un abbonamento mensile gratuito al trasporto pubblico locale destinato ai giovani di età inferiore ai vent’anni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, con l’obiettivo di sostenere le famiglie, favorire la mobilità giovanile e incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico; considerato che tale misura rappresenta un’importante opportunità per le famiglie del territorio e per i giovani studenti che quotidianamente devono spostarsi per motivi scolastici e formativi; rilevato che ad oggi non risultano iniziative, comunicazioni pubbliche o procedure attivate dal Comune per consentire ai cittadini aventi diritto di beneficiare di tale agevolazione;ntutto ciò premesso si interroga il Sindaco e l’Assessore competente per sapere: se il Comune sia a conoscenza del decreto regionale relativo ai contributi per l’attivazione dell’abbonamento mensile gratuito destinato ai giovani under 20 con ISEE fino a 25.000 euro; se il Comune abbia presentato domanda o avviato le procedure necessarie per accedere ai contributi regionali previsti; quali siano le motivazioni per cui, ad oggi, non risultano attivate misure o comunicazioni pubbliche rivolte ai cittadini in merito a tale opportunità; se l’Amministrazione intenda attivarsi con urgenza per aderire alla misura regionale e consentire ai giovani del nostro territorio di usufruire dell’abbonamento gratuito; quali iniziative concrete si intendano adottare per informare tempestivamente le famiglie e i giovani potenzialmente beneficiari. Si chiede risposta scritta.