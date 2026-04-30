Anniversario Pio La Torre, Scarpinato: «Il suo sacrificio e l’impegno civile sono di esempio per le nuove generazioni»

«Ricordare la figura di Pio La Torre a 44 anni dalla sua uccisione per mano mafiosa ci riporta al suo impegno civile nella lotta alla mafia e ai risultati ottenuti nel corso degli anni grazie alla legge che porta anche il suo nome. Uno strumento che ha colpito i patrimoni finanziari indebolendo le organizzazioni criminali. Il suo sacrificio, il coraggio e la coerenza delle sue azioni costituiscono un esempio sempre attuale per le nuove generazioni».

Lo ha detto l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, presente, su delega del presidente Renato Schifani, alla commemorazione di Pio La Torre e del suo collaboratore e autista Rosario Di Salvo, che si è svolta stamani in via Li Muli, a Palermo.