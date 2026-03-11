Caltanissetta. Sopralluogo tecnico di Anas e dell’amministrazione comunale sulla via Borremans

CALTANISSETTA. Questa mattina Anas ha effettuato un sopralluogo tecnico sulla via Borremans a Caltanissetta. L’incontro si è svolto alla presenza del Vice Sindaco di Caltanissetta, Giovanna Candura; del Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, Nicola Montesano; del Dirigente Area Nuove Opere Anas Sicilia, Silvio Canalella; delle Istituzioni e delle locali Forze di Polizia.

I lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza della strada sono stati completati e la strada è già aperta al traffico. Nelle prossime settimane saranno eseguiti ancora alcuni interventi di rifinitura e di arredo.

L’intervento, esteso per circa 3,4 chilometri, ha consentito di ripristinare le condizioni di piena transitabilità e di migliorare in modo significativo il livello di servizio dell’asse viario, senza modificarne i vincoli geometrici originari. La piattaforma stradale è stata riportata alla configurazione a doppio senso di marcia, con due corsie da 3,25 metri ciascuna e due banchine laterali da 0,50 metri, per una larghezza complessiva di 7 metri.

Nell’ambito del sopralluogo, Anas ha illustrato i lavori eseguiti e ha spiegato che per il rifacimento dei tratti ammalorati è stata adottata la tecnica del riciclo in sito a freddo del pacchetto bituminoso esistente, una soluzione innovativa che ha consentito di reimpiegare il 100% del materiale fresato della vecchia pavimentazione per la realizzazione di una nuova eco-base strutturale, mediante l’impiego di emulsione modificata e cemento. Si tratta di un approccio che si inserisce pienamente nella logica dell’economia circolare applicata alle infrastrutture, che limita la produzione di rifiuti, il consumo di nuove materie prime e il trasporto su gomma, consentendo l’abbattimento delle emissioni di CO₂ e il contenimento dei consumi energetici.

La via Borremans costituisce una fondamentale via di accesso alla città di Caltanissetta: arteria strategica che collega la zona nord del capoluogo con lo svincolo della SS 640 “Caltanissetta Nord”, l’area Xirbi – sede della stazione ferroviaria – e il Comune di Santa Caterina Villarmosa, assicurando continuità viaria tra il tessuto urbano e la grande viabilità di scorrimento.