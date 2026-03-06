Caltanissetta. Sopralluogo tecnico della 2^ Commissione per dissesto idrogeologico nel vallone adiacente l’istituto “Signore della Città”

CALTANISSETTA. La Seconda Commissione consiliare del Comune di Caltanissetta, su proposta del presidente architetto Fabrizio Di Dio, ha effettuato lo scorso 23 febbraio una visita ispettiva presso l’Istituto delle Suore del “Signore della Città”. L’intervento è stato stimolato da una segnalazione relativa a un dissesto idrogeologico del versante adiacente alla struttura.

Alle operazioni hanno preso parte, oltre alla vicepresidente Oriana Mannella e gli altri componenti della II Commissione, anche l’assessore alla Protezione Civile Marcello Mirisola, il funzionario geologo del Comune di Caltanissetta Giuseppe Bologna, il geometra di Caltaqua Antonino Butera, suor Emiliana e suor Luigina in rappresentanza dell’istituto religioso.

Nel corso del sopralluogo, i presenti hanno preso atto con preoccupazione delle criticità relative alla stabilità dell’area del vallone, affluente del torrente “Difesa”, nonché delle possibili ripercussioni sulla struttura religiosa delle Suore del “Signore sulla Città”.

In particolare, lungo la strada in terra battuta che costeggia il versante, è stato rilevato il grave stato di deterioramento della condotta di smaltimento fognario, oltre all’assenza delle necessarie botole di chiusura. Tale situazione potrebbe aver contribuito al cedimento strutturale della pavimentazione in calcestruzzo della strada, interrotta a valle da fenomeni franosi.

Sono stati inoltre riscontrati cedimenti dei gabbioni di contenimento posti a valle del muro di cinta della struttura religiosa. Sia questi ultimi sia il muro stesso presentano un quadro fessurativo significativo, analogo a quello rilevato all’interno dell’edificio.

Le lesioni, già oggetto di monitoraggio mediante l’installazione di fessurimetri, interessano infatti sia i prospetti esterni sia alcuni vani interni della struttura, evidenziando la presenza di un cinematismo ancora in atto.

L’assessore Mirisola, preso atto della gravità delle segnalazioni emerse nel corso del sopralluogo, ha manifestato la volontà di farsi carico della situazione, attivando le necessarie iniziative volte alla realizzazione degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza dell’area e il restauro del complesso che come dichiarato dal presidente Di Dio rappresenta un patrimonio di valore storico e vocazionale per la comunità nissena.