Caltanissetta. Sopralluogo tecnico del sindaco alla piscina comunale di via Rochester: lavori proseguono alacremente

CALTANISSETTA. Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro questa mattina ha effettuato un sopralluogo tecnico alla piscina Comunale che si trova in via Rochester. Era presente anche il rappresentante legale della ditta RT Caltanissetta Sportiva Daniele Patti.

“I lavori procedono alacremente e le imprese coinvolte lavorano quotidianamente per restituire alla città l’impianto nei tempi previsti” ha concluso il sindaco Tesauro.

Il sopralluogo ha coinvolto la sala con la vasca e tutti gli spazi dell’impianto, compresi gli spogliatoi, i servizi igienici e gli ambienti adibiti alle pompe di calore e del riscaldamento dell’acqua.