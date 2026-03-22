Caltanissetta. Referendum 2026: ecco i dati ufficiali dell’affluenza alle ore 12 di domenica 22 marzo

CALTANISSETTA. Per il Referendum 2026, ecco i dati dell’affluenza alle ore 12:00 di domenica 22 marzo aggiornati. Domenica 22 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle 23:00 e lunedì 23 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle 15:00 gli elettori italiani sono chiamati al voto per il Referendum costituzionale sulla giustizia.
Sono 46.617 i cittadini nisseni aventi diritto al voto per le consultazioni referendarie 2026.
Di seguito sono riportati i dati dell’affluenza alle urne del Comune di Caltanissetta, ripartiti per ogni sezione, aggiornati alle ore 12:00 di domenica 22 marzo 2026.
SEZIONE 1
Votanti: 99
Elettori: 1078
SEZIONE 2
Votanti: 125
Elettori: 1191
SEZIONE 3
Votanti: 67
Elettori: 716
SEZIONE 4
Votanti: 86
Elettori: 995
SEZIONE 5
Votanti: 51
Elettori: 540
SEZIONE 6
Votanti: 45
Elettori: 572
SEZIONE 7
Votanti: 76
Elettori: 910
SEZIONE 8
Votanti: 52
Elettori: 644
SEZIONE 9
Votanti: 56
Elettori: 738
SEZIONE 10
Votanti: 66
Elettori: 1083
SEZIONE 11
Votanti: 61
Elettori: 61
SEZIONE 12
Votanti: 121
Elettori: 1180
SEZIONE 13
Votanti: 86
Elettori: 848
SEZIONE 14
Votanti: 61
Elettori: 774
SEZIONE 15
Votanti: 75
Elettori: 667
SEZIONE 16
Votanti: 79
Elettori: 790
SEZIONE 17
Votanti: 82
Elettori: 875
SEZIONE 18
Votanti: 114
Elettori: 818
SEZIONE 19
Votanti: 125
Elettori: 889
SEZIONE 20
Votanti: 118
Elettori: 824
SEZIONE 21
Votanti: 111
Elettori: 960
SEZIONE 22
Votanti: 103
Elettori: 760
SEZIONE 23
Votanti: 127
Elettori: 1144
SEZIONE 24
Votanti: 97
Elettori: 862
SEZIONE 25
Votanti: 127
Elettori: 882
SEZIONE 26
Votanti: 61
Elettori: 652
SEZIONE 27
Votanti: 94
Elettori: 831
SEZIONE 28
Votanti: 71
Elettori: 913
SEZIONE 29
Votanti: 127
Elettori: 938
SEZIONE 30
Votanti: 130
Elettori: 914
SEZIONE 31
Votanti: 108
Elettori: 970
SEZIONE 32
Votanti: 82
Elettori: 586
SEZIONE 33
Votanti: 134
Elettori: 827
SEZIONE 34
Votanti: 79
Elettori: 712
SEZIONE 35
Votanti: 69
Elettori: 544
SEZIONE 36
Votanti: 102
Elettori: 648
SEZIONE 37
Votanti: 71
Elettori: 697
SEZIONE 38
Votanti: 95
Elettori: 742
SEZIONE 39
Votanti: 106
Elettori: 728
SEZIONE 40
Votanti: 163
Elettori: 1059
SEZIONE 41
Votanti: 131
Elettori: 828
SEZIONE 42
Votanti: 127
Elettori: 869
SEZIONE 43
Votanti: 113
Elettori: 782
SEZIONE 44
Votanti: 86
Elettori: 752
SEZIONE 45
Votanti: 125
Elettori: 877
SEZIONE 46
Votanti: 79
Elettori: 791
SEZIONE 47
Votanti: 115
Elettori: 878
SEZIONE 48
Votanti: 90
Elettori: 734
SEZIONE 49
Votanti: 141
Elettori: 1266
SEZIONE 50
Votanti: 121
Elettori: 1092
SEZIONE 51
Votanti: 166
Elettori: 1278
SEZIONE 52
Votanti: 129
Elettori: 1109
SEZIONE 53
Votanti: 25
Elettori: 401
SEZIONE 54
Votanti: 50
Elettori: 739
SEZIONE 55
Votanti: 78
Elettori: 861
SEZIONE 56
Votanti: 3
Elettori: /
N. TOTALE VOTANTI: 5281
N. TOTALE AVENTI DIRITTO: 46.617
Alle ore 12:00 di domenica 22 marzo 2026 hanno votato a Caltanissetta l’11,33% degli aventi diritto.
Ricordiamo a tutti i cittadini le aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale e dell’Ufficio Carte d’Identità del Comune di Caltanissetta, che saranno entrambi a disposizione dell’utenza per il rinnovo dei relativi documenti domenica 22 marzo fino alle ore 23:00 e lunedì 23 marzo dalle ore 07:00 alle 15:00 (orario continuato).
Per informazioni in merito all’affluenza al voto nazionale e regionale, consulta il seguente link: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/votanti/italia/01