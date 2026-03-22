Caltanissetta. Referendum 2026: ecco i dati ufficiali dell’affluenza alle ore 12 di domenica 22 marzo

CALTANISSETTA. Per il Referendum 2026, ecco i dati dell’affluenza alle ore 12:00 di domenica 22 marzo aggiornati. Domenica 22 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle 23:00 e lunedì 23 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle 15:00 gli elettori italiani sono chiamati al voto per il Referendum costituzionale sulla giustizia.

Sono 46.617 i cittadini nisseni aventi diritto al voto per le consultazioni referendarie 2026.

Di seguito sono riportati i dati dell’affluenza alle urne del Comune di Caltanissetta, ripartiti per ogni sezione, aggiornati alle ore 12:00 di domenica 22 marzo 2026.

SEZIONE 1

Votanti: 99

Elettori: 1078

SEZIONE 2

Votanti: 125

Elettori: 1191

SEZIONE 3

Votanti: 67

Elettori: 716

SEZIONE 4

Votanti: 86

Elettori: 995

SEZIONE 5

Votanti: 51

Elettori: 540

SEZIONE 6

Votanti: 45

Elettori: 572

SEZIONE 7

Votanti: 76

Elettori: 910

SEZIONE 8

Votanti: 52

Elettori: 644

SEZIONE 9

Votanti: 56

Elettori: 738

SEZIONE 10

Votanti: 66

Elettori: 1083

SEZIONE 11

Votanti: 61

Elettori: 61

SEZIONE 12

Votanti: 121

Elettori: 1180

SEZIONE 13

Votanti: 86

Elettori: 848

SEZIONE 14

Votanti: 61

Elettori: 774

SEZIONE 15

Votanti: 75

Elettori: 667

SEZIONE 16

Votanti: 79

Elettori: 790

SEZIONE 17

Votanti: 82

Elettori: 875

SEZIONE 18

Votanti: 114

Elettori: 818

SEZIONE 19

Votanti: 125

Elettori: 889

SEZIONE 20

Votanti: 118

Elettori: 824

SEZIONE 21

Votanti: 111

Elettori: 960

SEZIONE 22

Votanti: 103

Elettori: 760

SEZIONE 23

Votanti: 127

Elettori: 1144

SEZIONE 24

Votanti: 97

Elettori: 862

SEZIONE 25

Votanti: 127

Elettori: 882

SEZIONE 26

Votanti: 61

Elettori: 652

SEZIONE 27

Votanti: 94

Elettori: 831

SEZIONE 28

Votanti: 71

Elettori: 913

SEZIONE 29

Votanti: 127

Elettori: 938

SEZIONE 30

Votanti: 130

Elettori: 914

SEZIONE 31

Votanti: 108

Elettori: 970

SEZIONE 32

Votanti: 82

Elettori: 586

SEZIONE 33

Votanti: 134

Elettori: 827

SEZIONE 34

Votanti: 79

Elettori: 712

SEZIONE 35

Votanti: 69

Elettori: 544

SEZIONE 36

Votanti: 102

Elettori: 648

SEZIONE 37

Votanti: 71

Elettori: 697

SEZIONE 38

Votanti: 95

Elettori: 742

SEZIONE 39

Votanti: 106

Elettori: 728

SEZIONE 40

Votanti: 163

Elettori: 1059

SEZIONE 41

Votanti: 131

Elettori: 828

SEZIONE 42

Votanti: 127

Elettori: 869

SEZIONE 43

Votanti: 113

Elettori: 782

SEZIONE 44

Votanti: 86

Elettori: 752

SEZIONE 45

Votanti: 125

Elettori: 877

SEZIONE 46

Votanti: 79

Elettori: 791

SEZIONE 47

Votanti: 115

Elettori: 878

SEZIONE 48

Votanti: 90

Elettori: 734

SEZIONE 49

Votanti: 141

Elettori: 1266

SEZIONE 50

Votanti: 121

Elettori: 1092

SEZIONE 51

Votanti: 166

Elettori: 1278

SEZIONE 52

Votanti: 129

Elettori: 1109

SEZIONE 53

Votanti: 25

Elettori: 401

SEZIONE 54

Votanti: 50

Elettori: 739

SEZIONE 55

Votanti: 78

Elettori: 861

SEZIONE 56

Votanti: 3

Elettori: /

N. TOTALE VOTANTI: 5281

N. TOTALE AVENTI DIRITTO: 46.617

Alle ore 12:00 di domenica 22 marzo 2026 hanno votato a Caltanissetta l’11,33% degli aventi diritto.

Ricordiamo a tutti i cittadini le aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale e dell’Ufficio Carte d’Identità del Comune di Caltanissetta, che saranno entrambi a disposizione dell’utenza per il rinnovo dei relativi documenti domenica 22 marzo fino alle ore 23:00 e lunedì 23 marzo dalle ore 07:00 alle 15:00 (orario continuato).

Per informazioni in merito all’affluenza al voto nazionale e regionale, consulta il seguente link: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/votanti/italia/01

