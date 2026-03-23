Caltanissetta. Referendum 2026. Complessivamente ha votato il 49,48% degli aventi diritto al voto

Domenica 22 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle 23:00 e lunedì 23 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle 15:00 gli elettori italiani sono stati chiamati al voto per il Referendum costituzionale sulla giustizia. Sono 46.617 i cittadini nisseni aventi diritto al voto per le consultazioni referendarie 2026.
Di seguito sono riportati i dati definitivi dell’affluenza alle urne del Comune di Caltanissetta, ripartiti per ogni sezione, aggiornati dopo la chiusura dei seggi delle ore 15:00 di lunedì 23 marzo 2026.
SEZIONE 1
Votanti: 488
Elettori: 1078
SEZIONE 2
Votanti: 638
Elettori: 1191
SEZIONE 3
Votanti: 303
Elettori: 716
SEZIONE 4
Votanti: 434
Elettori: 995
SEZIONE 5
Votanti: 175
Elettori: 540
SEZIONE 6
Votanti: 184
Elettori: 572
SEZIONE 7
Votanti: 362
Elettori: 910
SEZIONE 8
Votanti: 199
Elettori: 644
SEZIONE 9
Votanti: 204
Elettori: 738
SEZIONE 10
Votanti: 424
Elettori: 1083
SEZIONE 11
Votanti: 356
Elettori: 859
SEZIONE 12
Votanti: 581
Elettori: 1180
SEZIONE 13
Votanti: 370
Elettori: 848
SEZIONE 14
Votanti: 305
Elettori: 774
SEZIONE 15
Votanti: 325
Elettori: 667
SEZIONE 16
Votanti: 340
Elettori: 790
SEZIONE 17
Votanti: 365
Elettori: 875
SEZIONE 18
Votanti: 402
Elettori: 818
SEZIONE 19
Votanti: 557
Elettori: 889
SEZIONE 20
Votanti: 425
Elettori: 824
SEZIONE 21
Votanti: 550
Elettori: 960
SEZIONE 22
Votanti: 421
Elettori: 760
SEZIONE 23
Votanti: 574
Elettori: 1144
SEZIONE 24
Votanti: 408
Elettori: 862
SEZIONE 25
Votanti: 460
Elettori: 882
SEZIONE 26
Votanti: 281
Elettori: 652
SEZIONE 27
Votanti: 414
Elettori: 831
SEZIONE 28
Votanti: 369
Elettori: 913
SEZIONE 29
Votanti: 563
Elettori: 938
SEZIONE 30
Votanti: 464
Elettori: 914
SEZIONE 31
Votanti: 544
Elettori: 970
SEZIONE 32
Votanti: 326
Elettori: 586
SEZIONE 33
Votanti: 477
Elettori: 827
SEZIONE 34
Votanti: 357
Elettori: 712
SEZIONE 35
Votanti: 300
Elettori: 544
SEZIONE 36
Votanti: 348
Elettori: 648
SEZIONE 37
Votanti: 344
Elettori: 697
SEZIONE 38
Votanti: 397
Elettori: 742
SEZIONE 39
Votanti: 413
Elettori: 728
SEZIONE 40
Votanti: 626
Elettori: 1059
SEZIONE 41
Votanti: 464
Elettori: 828
SEZIONE 42
Votanti: 479
Elettori: 869
SEZIONE 43
Votanti: 448
Elettori: 782
SEZIONE 44
Votanti: 390
Elettori: 752
SEZIONE 45
Votanti: 542
Elettori: 877
SEZIONE 46
Votanti: 394
Elettori: 791
SEZIONE 47
Votanti: 547
Elettori: 878
SEZIONE 48
Votanti: 443
Elettori: 734
SEZIONE 49
Votanti: 686
Elettori: 1266
SEZIONE 50
Votanti: 554
Elettori: 1092
SEZIONE 51
Votanti: 735
Elettori: 1278
SEZIONE 52
Votanti: 556
Elettori: 1109
SEZIONE 53
Votanti: 116
Elettori: 401
SEZIONE 54
Votanti: 260
Elettori: 739
SEZIONE 55
Votanti: 354
Elettori: 861
SEZIONE 56
Votanti: 28
Elettori: /
N. TOTALE VOTANTI: 23.069
N. TOTALE AVENTI DIRITTO: 46.617
Percentuale definitiva di affluenza al voto referendario del 2026: hanno votato a Caltanissetta il 49,48% degli aventi diritto.
Per informazioni in merito all’affluenza al voto nazionale e regionale, consulta il seguente link: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/votanti/italia/01