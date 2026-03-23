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Caltanissetta. Referendum 2026. Complessivamente ha votato il 49,48% degli aventi diritto al voto

Redazione 1

Caltanissetta. Referendum 2026. Complessivamente ha votato il 49,48% degli aventi diritto al voto

Lun, 23/03/2026 - 16:12

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Domenica 22 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle 23:00 e lunedì 23 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle 15:00 gli elettori italiani sono stati chiamati al voto per il Referendum costituzionale sulla giustizia. Sono 46.617 i cittadini nisseni aventi diritto al voto per le consultazioni referendarie 2026.

Di seguito sono riportati i dati definitivi dell’affluenza alle urne del Comune di Caltanissetta, ripartiti per ogni sezione, aggiornati dopo la chiusura dei seggi delle ore 15:00 di lunedì 23 marzo 2026.

SEZIONE 1

Votanti: 488

Elettori: 1078

SEZIONE 2

Votanti: 638

Elettori: 1191

SEZIONE 3

Votanti: 303
Elettori: 716

SEZIONE 4

Votanti: 434
Elettori: 995

SEZIONE 5

Votanti: 175
Elettori: 540

SEZIONE 6

Votanti: 184
Elettori: 572

SEZIONE 7

Votanti: 362
Elettori: 910

SEZIONE 8

Votanti: 199
Elettori: 644

SEZIONE 9

Votanti: 204
Elettori: 738

SEZIONE 10

Votanti: 424
Elettori: 1083

SEZIONE 11

Votanti: 356
Elettori: 859

SEZIONE 12

Votanti: 581
Elettori: 1180

SEZIONE 13

Votanti: 370

Elettori: 848

SEZIONE 14

Votanti: 305
Elettori: 774

SEZIONE 15

Votanti: 325
Elettori: 667

SEZIONE 16

Votanti: 340
Elettori: 790

SEZIONE 17

Votanti: 365
Elettori: 875

SEZIONE 18

Votanti: 402
Elettori: 818

SEZIONE 19

Votanti: 557
Elettori: 889

SEZIONE 20

Votanti: 425
Elettori: 824

SEZIONE 21

Votanti: 550
Elettori: 960

SEZIONE 22

Votanti: 421
Elettori: 760

SEZIONE 23

Votanti: 574
Elettori: 1144

SEZIONE 24

Votanti: 408
Elettori: 862

SEZIONE 25

Votanti: 460
Elettori: 882

SEZIONE 26

Votanti: 281
Elettori: 652

SEZIONE 27

Votanti: 414
Elettori: 831

SEZIONE 28

Votanti: 369

Elettori: 913

SEZIONE 29

Votanti: 563
Elettori: 938

SEZIONE 30

Votanti: 464
Elettori: 914

SEZIONE 31

Votanti: 544
Elettori: 970

SEZIONE 32

Votanti: 326
Elettori: 586

SEZIONE 33

Votanti: 477
Elettori: 827

SEZIONE 34

Votanti: 357
Elettori: 712

SEZIONE 35

Votanti: 300
Elettori: 544

SEZIONE 36

Votanti: 348
Elettori: 648

SEZIONE 37

Votanti: 344
Elettori: 697

SEZIONE 38

Votanti: 397

Elettori: 742

SEZIONE 39

Votanti: 413
Elettori: 728

SEZIONE 40

Votanti: 626
Elettori: 1059

SEZIONE 41

Votanti: 464
Elettori: 828

SEZIONE 42

Votanti: 479
Elettori: 869

SEZIONE 43

Votanti: 448
Elettori: 782

SEZIONE 44

Votanti: 390
Elettori: 752

SEZIONE 45

Votanti: 542
Elettori: 877

SEZIONE 46

Votanti: 394
Elettori: 791

SEZIONE 47

Votanti: 547
Elettori: 878

SEZIONE 48

Votanti: 443

Elettori: 734

SEZIONE 49

Votanti: 686
Elettori: 1266

SEZIONE 50

Votanti: 554
Elettori: 1092

SEZIONE 51

Votanti: 735
Elettori: 1278

SEZIONE 52

Votanti: 556
Elettori: 1109

SEZIONE 53

Votanti: 116
Elettori: 401

SEZIONE 54

Votanti: 260
Elettori: 739

SEZIONE 55

Votanti: 354
Elettori: 861

SEZIONE 56

Votanti: 28
Elettori: /

N. TOTALE VOTANTI: 23.069

N. TOTALE AVENTI DIRITTO: 46.617

Percentuale definitiva di affluenza al voto referendario del 2026: hanno votato a Caltanissetta il 49,48% degli aventi diritto.

Per informazioni in merito all’affluenza al voto nazionale e regionale, consulta il seguente link: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/votanti/italia/01

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