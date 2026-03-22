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Caltanissetta. Referendum 2026: alle ore 23 al 36,22% la percentuale di affluenza degli aventi diritto al voto

Redazione 1

Caltanissetta. Referendum 2026: alle ore 23 al 36,22% la percentuale di affluenza degli aventi diritto al voto

Dom, 22/03/2026 - 23:37

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CALTANISSETTA. In occasione del Referendum 2026 alle ore 23 i dati sull’affluenza per il Comune di Caltanissetta propongono una percentuale di votanti del 36,22%. Sono 46.617 i cittadini nisseni aventi diritto al voto per le consultazioni referendarie 2026.

Di seguito sono riportati i dati dell’affluenza alle urne del Comune di Caltanissetta, ripartiti per ogni sezione, aggiornati alle ore 23:00 di domenica 22 marzo 2026.

SEZIONE 1

Votanti: 333

Elettori: 1078

SEZIONE 2

Votanti: 447

Elettori: 1191

SEZIONE 3

Votanti: 218
Elettori: 716

SEZIONE 4

Votanti: 315
Elettori: 995

SEZIONE 5

Votanti: 117
Elettori: 540

SEZIONE 6

Votanti: 132
Elettori: 572

SEZIONE 7

Votanti: 257
Elettori: 910

SEZIONE 8

Votanti: 139
Elettori: 644

SEZIONE 9

Votanti: 158
Elettori: 738

SEZIONE 10

Votanti: 306
Elettori: 1083

SEZIONE 11

Votanti: 253
Elettori: 859

SEZIONE 12

Votanti: 438
Elettori: 1180

SEZIONE 13

Votanti: 269

Elettori: 848

SEZIONE 14

Votanti: 213
Elettori: 774

SEZIONE 15

Votanti: 232
Elettori: 667

SEZIONE 16

Votanti: 243
Elettori: 790

SEZIONE 17

Votanti: 255
Elettori: 875

SEZIONE 18

Votanti: 299
Elettori: 818

SEZIONE 19

Votanti: 417
Elettori: 889

SEZIONE 20

Votanti: 308
Elettori: 824

SEZIONE 21

Votanti: 393
Elettori: 960

SEZIONE 22

Votanti: 330
Elettori: 760

SEZIONE 23

Votanti: 430
Elettori: 1144

SEZIONE 24

Votanti: 272
Elettori: 862

SEZIONE 25

Votanti: 358
Elettori: 882

SEZIONE 26

Votanti: 197
Elettori: 652

SEZIONE 27

Votanti: 302
Elettori: 831

SEZIONE 28

Votanti: 257

Elettori: 913

SEZIONE 29

Votanti: 454
Elettori: 938

SEZIONE 30

Votanti: 366
Elettori: 914

SEZIONE 31

Votanti: 402
Elettori: 970

SEZIONE 32

Votanti: 250
Elettori: 586

SEZIONE 33

Votanti: 352
Elettori: 827

SEZIONE 34

Votanti: 255
Elettori: 712

SEZIONE 35

Votanti: 228
Elettori: 544

SEZIONE 36

Votanti: 273
Elettori: 648

SEZIONE 37

Votanti: 242
Elettori: 697

SEZIONE 38

Votanti: 306

Elettori: 742

SEZIONE 39

Votanti: 317
Elettori: 728

SEZIONE 40

Votanti: 488
Elettori: 1059

SEZIONE 41

Votanti: 341
Elettori: 828

SEZIONE 42

Votanti: 359
Elettori: 869

SEZIONE 43

Votanti: 341
Elettori: 782

SEZIONE 44

Votanti: 257
Elettori: 752

SEZIONE 45

Votanti: 390
Elettori: 877

SEZIONE 46

Votanti: 275
Elettori: 791

SEZIONE 47

Votanti: 396
Elettori: 878

SEZIONE 48

Votanti: 339

Elettori: 734

SEZIONE 49

Votanti: 502
Elettori: 1266

SEZIONE 50

Votanti: 407
Elettori: 1092

SEZIONE 51

Votanti: 521
Elettori: 1278

SEZIONE 52

Votanti: 401
Elettori: 1109

SEZIONE 53

Votanti: 81
Elettori: 401

SEZIONE 54

Votanti: 168
Elettori: 739

SEZIONE 55

Votanti: 246
Elettori: 861

SEZIONE 56

Votanti: 22
Elettori: /

N. TOTALE VOTANTI: 16.885

N. TOTALE AVENTI DIRITTO: 46.617

Alle ore 23:00 di domenica 22 marzo 2026 hanno votato a Caltanissetta il 36,22% degli aventi diritto.

Ricordiamo a tutti i cittadini le aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale e dell’Ufficio Carte d’Identità del Comune di Caltanissetta, che saranno entrambi a disposizione dell’utenza per il rinnovo dei relativi documenti lunedì 23 marzo dalle ore 07:00 alle 15:00 (orario continuato).

Per informazioni in merito all’affluenza al voto nazionale e regionale, consulta il seguente link: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/votanti/italia/01 .

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