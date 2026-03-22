Caltanissetta. Referendum 2026: alle ore 23 al 36,22% la percentuale di affluenza degli aventi diritto al voto

CALTANISSETTA. In occasione del Referendum 2026 alle ore 23 i dati sull’affluenza per il Comune di Caltanissetta propongono una percentuale di votanti del 36,22%. Sono 46.617 i cittadini nisseni aventi diritto al voto per le consultazioni referendarie 2026.
Di seguito sono riportati i dati dell’affluenza alle urne del Comune di Caltanissetta, ripartiti per ogni sezione, aggiornati alle ore 23:00 di domenica 22 marzo 2026.
SEZIONE 1
Votanti: 333
Elettori: 1078
SEZIONE 2
Votanti: 447
Elettori: 1191
SEZIONE 3
Votanti: 218
Elettori: 716
SEZIONE 4
Votanti: 315
Elettori: 995
SEZIONE 5
Votanti: 117
Elettori: 540
SEZIONE 6
Votanti: 132
Elettori: 572
SEZIONE 7
Votanti: 257
Elettori: 910
SEZIONE 8
Votanti: 139
Elettori: 644
SEZIONE 9
Votanti: 158
Elettori: 738
SEZIONE 10
Votanti: 306
Elettori: 1083
SEZIONE 11
Votanti: 253
Elettori: 859
SEZIONE 12
Votanti: 438
Elettori: 1180
SEZIONE 13
Votanti: 269
Elettori: 848
SEZIONE 14
Votanti: 213
Elettori: 774
SEZIONE 15
Votanti: 232
Elettori: 667
SEZIONE 16
Votanti: 243
Elettori: 790
SEZIONE 17
Votanti: 255
Elettori: 875
SEZIONE 18
Votanti: 299
Elettori: 818
SEZIONE 19
Votanti: 417
Elettori: 889
SEZIONE 20
Votanti: 308
Elettori: 824
SEZIONE 21
Votanti: 393
Elettori: 960
SEZIONE 22
Votanti: 330
Elettori: 760
SEZIONE 23
Votanti: 430
Elettori: 1144
SEZIONE 24
Votanti: 272
Elettori: 862
SEZIONE 25
Votanti: 358
Elettori: 882
SEZIONE 26
Votanti: 197
Elettori: 652
SEZIONE 27
Votanti: 302
Elettori: 831
SEZIONE 28
Votanti: 257
Elettori: 913
SEZIONE 29
Votanti: 454
Elettori: 938
SEZIONE 30
Votanti: 366
Elettori: 914
SEZIONE 31
Votanti: 402
Elettori: 970
SEZIONE 32
Votanti: 250
Elettori: 586
SEZIONE 33
Votanti: 352
Elettori: 827
SEZIONE 34
Votanti: 255
Elettori: 712
SEZIONE 35
Votanti: 228
Elettori: 544
SEZIONE 36
Votanti: 273
Elettori: 648
SEZIONE 37
Votanti: 242
Elettori: 697
SEZIONE 38
Votanti: 306
Elettori: 742
SEZIONE 39
Votanti: 317
Elettori: 728
SEZIONE 40
Votanti: 488
Elettori: 1059
SEZIONE 41
Votanti: 341
Elettori: 828
SEZIONE 42
Votanti: 359
Elettori: 869
SEZIONE 43
Votanti: 341
Elettori: 782
SEZIONE 44
Votanti: 257
Elettori: 752
SEZIONE 45
Votanti: 390
Elettori: 877
SEZIONE 46
Votanti: 275
Elettori: 791
SEZIONE 47
Votanti: 396
Elettori: 878
SEZIONE 48
Votanti: 339
Elettori: 734
SEZIONE 49
Votanti: 502
Elettori: 1266
SEZIONE 50
Votanti: 407
Elettori: 1092
SEZIONE 51
Votanti: 521
Elettori: 1278
SEZIONE 52
Votanti: 401
Elettori: 1109
SEZIONE 53
Votanti: 81
Elettori: 401
SEZIONE 54
Votanti: 168
Elettori: 739
SEZIONE 55
Votanti: 246
Elettori: 861
SEZIONE 56
Votanti: 22
Elettori: /
N. TOTALE VOTANTI: 16.885
N. TOTALE AVENTI DIRITTO: 46.617
Alle ore 23:00 di domenica 22 marzo 2026 hanno votato a Caltanissetta il 36,22% degli aventi diritto.
Ricordiamo a tutti i cittadini le aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale e dell’Ufficio Carte d’Identità del Comune di Caltanissetta, che saranno entrambi a disposizione dell’utenza per il rinnovo dei relativi documenti lunedì 23 marzo dalle ore 07:00 alle 15:00 (orario continuato).
Per informazioni in merito all’affluenza al voto nazionale e regionale, consulta il seguente link: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/votanti/italia/01 .