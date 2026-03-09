Caltanissetta. Plastic Free, giornata dedicata alla memoria del volontario nisseno Domenico D’Agostino

CALTANISSETTA. Una giornata intensa di partecipazione, memoria e impegno per l’ambiente quella vissuta domenica 8 marzo a Caltanissetta, dove i volontari di Plastic Free Onlus si sono ritrovati presso la Piazzetta dei Marinai per un clean up dedicato alla memoria di Domenico D’Agostino.

L’iniziativa, organizzata dal referente provinciale Salvatore Butera, ha voluto ricordare uno dei volontari storici dell’associazione sul territorio nisseno. Domenico D’Agostino, scomparso prematuramente lo scorso mese, era infatti tra coloro che fin dal 2021 – anno in cui Plastic Free ha iniziato le sue attività a Caltanissetta – avevano contribuito con entusiasmo e costanza alla pulizia della città e alla tutela dell’ambiente. Dedicargli questa giornata è stato un modo per onorare il suo impegno e il suo amore per il territorio.

Durante l’evento si è registrata una buona partecipazione di cittadini, tra cui diversi bambini e ragazzi che hanno preso parte attivamente alla raccolta dei rifiuti. Proprio i più giovani sono stati protagonisti anche di momenti di sensibilizzazione ambientale: attraverso domande e confronti con i volontari, hanno dimostrato una crescente consapevolezza sui temi della tutela della natura e dei comportamenti virtuosi. Un segnale positivo che conferma quanto sia importante continuare a coinvolgere le nuove generazioni nelle attività di volontariato e educazione ambientale.

Nel corso della mattinata, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, le referenti Rita Cosentino e Ilaria Vincitore hanno inoltre voluto sottolineare il ruolo fondamentale delle donne all’interno dell’associazione. La rete dei referenti della provincia di Caltanissetta è infatti composta quasi interamente da donne, un segno concreto di quanto il volontariato ambientale sia animato da una forte presenza femminile e da un impegno quotidiano che va ben oltre una semplice ricorrenza.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, che come spesso accade ha partecipato all’iniziativa coinvolgendo numerosi giovani volontari e contribuendo alla buona riuscita dell’evento.

La giornata si è conclusa con un messaggio di fiducia e continuità: il percorso di sensibilizzazione e di cura del territorio prosegue, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini, scuole e associazioni. Un impegno che porterà presto anche a un nuovo momento di soddisfazione per la comunità: Caltanissetta sarà infatti premiata come Comune Plastic Free durante la cerimonia nazionale che si terrà sabato 14 marzo a Roma.