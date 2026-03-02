Salute

Caltanissetta. Petizione di cittadini per mettere in sicurezza e sistemare il Parco Robinson

Redazione 1

Caltanissetta. Petizione di cittadini per mettere in sicurezza e sistemare il Parco Robinson

Lun, 02/03/2026 - 07:02

Condividi su:

CALTANISSETTA. Da qualche giorno è stata lanciata da cittadini una petizione che, in tre giorni, ha già raccolto 100 firme rivolta al Sindaco e alla Commissione Ambiente del Comune di Caltanissetta affinché provvedano a rimettere a nuovo ed in sicurezza il parco Robinson.

L’area giochi – lamentano i cittadini nella petizione – è in condizioni pietose, l’arredo è vecchio, rotto, pericoloso, sporco, l’illuminazione non adeguata, sicuramente un luogo non adatto per bambine e bambini della comunità. Vi chiediamo di dare visibilità all’iniziativa per fare pressione sull’Amministrazione in modo da rendere fruibile uno spazio cittadino”.

Questo il link della petizione: https://c.org/nztnZKDtcr.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta