Caltanissetta. Petizione di cittadini per mettere in sicurezza e sistemare il Parco Robinson

CALTANISSETTA. Da qualche giorno è stata lanciata da cittadini una petizione che, in tre giorni, ha già raccolto 100 firme rivolta al Sindaco e alla Commissione Ambiente del Comune di Caltanissetta affinché provvedano a rimettere a nuovo ed in sicurezza il parco Robinson.

L’area giochi – lamentano i cittadini nella petizione – è in condizioni pietose, l’arredo è vecchio, rotto, pericoloso, sporco, l’illuminazione non adeguata, sicuramente un luogo non adatto per bambine e bambini della comunità. Vi chiediamo di dare visibilità all’iniziativa per fare pressione sull’Amministrazione in modo da rendere fruibile uno spazio cittadino”.

Questo il link della petizione: https://c.org/nztnZKDtcr.