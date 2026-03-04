Caltanissetta. Per il Liceo “Volta” trionfo di Logica e Pensiero Critico ai Campionati di Filosofia

CALTANISSETTA. Logica, etica, capacità critica e… padronanza delle lingue straniere. Il Liceo Scientifico e Linguistico “A. Volta” di Caltanissetta celebra lil valore dei suoi studenti e studentesse in occasione dei Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi),con il coordinamento della docente Liotta, confermandosi un presidio fondamentale per la formazione umanistica e il pensiero complesso.

La competizione ha visto una partecipazione straordinaria: ben 40 studenti e studentesse si sono messi in gioco, sfidandosi su tracce filosofiche di alto profilo in una selezione d’istituto che ha messo in luce il valore del confronto intellettuale.

Dopo un’attenta valutazione da parte della commissione, sono stati proclamati i vincitori che rappresenteranno il liceo alla fase successiva: Selezione in Lingua Inglese: A distinguersi per la capacità di coniugare rigore filosofico e fluidità linguistica sono state Melissa Siciliano (IV L) ed Elena Dell’Aira (III D). La loro prova ha dimostrato come il pensiero dei grandi filosofi possa essere declinato con precisione anche in un idioma globale. Selezione in Lingua Italiana: La giuria ha premiato l’originalità argomentativa e la solidità teoretica di Sofia Amico (IV D) e Marco Dierna (V T), capaci di interpretare la contemporaneità attraverso la lente del logos.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 marzo, data della selezione regionale. La prova si svolgerà in remoto direttamente presso l’aula informatica del liceo. Sarà un momento di alta tensione intellettuale in cui i ragazzi si confronteranno con i pari grado di tutta la Sicilia per conquistare un posto alla finale nazionale. “Vedere questi giovani impegnarsi con tale passione in una disciplina che richiede silenzio, riflessione e analisi è la risposta più bella a chi pensa che le nuove generazioni siano solo immediatezza e velocità”, commentano i docenti del dipartimento di storia e filosofia. Il Dirigente Scolastico, Vito Parisi, ha espresso grande soddisfazione per l’impegno profuso dai quaranta partecipanti, sottolineando come il “Volta” continui a investire sulla crescita intellettuale dei propri iscritti.