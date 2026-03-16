Caltanissetta. Partito Liberaldemocratico, referendum giustizia: il 17 marzo a Palazzo Moncada le ragioni del Sì e del No a confronto

Un momento di approfondimento e confronto pubblico dedicato al referendum sulla giustizia si terrà martedì 17 marzo alle ore 18.00 a Caltanissetta, presso la Sala Sofonisba di Palazzo Moncada. L’iniziativa è promossa dal Comitato “Giustizia Sì” di Caltanissetta, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione e dibattito su un tema centrale per il funzionamento delle istituzioni e per la vita democratica del Paese. L’incontro metterà a confronto autorevoli esponenti del mondo giuridico, chiamati a illustrare e discutere le ragioni del Sì e del No al referendum sulla giustizia. Interverranno: Dott. Santi Bologna, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, Avv. Stefano Giordano, Coordinatore regionale Sicilia del Comitato “Giustizia Sì”; Avv. Sergio Iacona, Presidente della Scuola Forense “Giuseppe Alessi” di Caltanissetta; Dott. Pasquale Pacifico, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta.

Il confronto sarà l’occasione per analizzare i contenuti della riforma oggetto del referendum e per ascoltare posizioni diverse, favorendo un dibattito pubblico basato su informazioni e argomentazioni. L’iniziativa è promossa dal Comitato “Giustizia Sì” con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una corretta informazione sui quesiti referendari e di stimolare la partecipazione civica. «Il referendum rappresenta uno degli strumenti più importanti della democrazia e crediamo che sia fondamentale offrire ai cittadini occasioni di informazione e confronto aperto», dichiara Fulvio Miraglia, segretario provinciale del Partito Liberal Democratico di Caltanissetta. «Con il Comitato “Giustizia Sì” abbiamo voluto promuovere questa iniziativa proprio per favorire un dibattito pubblico serio e pluralista su un tema che riguarda il funzionamento della giustizia e la qualità delle nostre istituzioni. Ascoltare punti di vista diversi e approfondire i contenuti della riforma è il presupposto per una partecipazione realmente consapevole». Il referendum rappresenta infatti uno degli strumenti fondamentali della democrazia: informarsi, confrontarsi e approfondire i contenuti delle proposte sottoposte al voto è essenziale per partecipare consapevolmente alla vita pubblica ed esercitare pienamente la sovranità popolare. L’appuntamento del 17 marzo si propone quindi come uno spazio di dialogo aperto e rispettoso, rivolto alla cittadinanza, ai professionisti del diritto, agli studenti e a tutti coloro che desiderano comprendere meglio le implicazioni della riforma. L’ingresso è libero. Appuntamento: Martedì 17 marzo 2026 – ore 18.00 Caltanissetta, Sala Sofonisba – Palazzo Moncada