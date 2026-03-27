Caltanissetta, incontro a Palazzo Moncada: sabato 28 marzo, “Miniere di Zolfo e sfruttamento dei Carusi”

Sabato 28 marzo 2026, alle ore 18.00, presso la Sala degli oratori di Palazzo Moncada – Galleria civica d’arte, il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa e la Pro Loco di Caltanissetta Aps, nell’ambito del Service distrettuale Lions “Miti e tradizioni popolari: conoscenza ed opportunità”, organizzano un incontro dal titolo “Miniere di Zolfo e sfruttamento dei Carusi”.

A relazionare saranno: il Presidente del Lions Club Caltanissetta Pietrarossa, Enzo Falzone, che tratterà su “Caltanissetta capitale mondiale dello zolfo”, il Presidente della Pro Loco Luca Miccichè, il cui intervento verterà su “I Carusi ieri ed oggi; turismo delle radici minerarie; e lo scrittore Emanuele Aliotta, che viene in città da Noventa Padovana, il cui intervento è su “Lo sfruttamento dei Carusi”.

lo scrittore Emanuele Aliotta

Introduce e modera il Cerimoniere del Lions Caltanissetta Pietrarossa, Antonio Alberto Stella; co-organizzano le Associazioni “Francesco Amico” e Royal Eagles Club”. Aliotta da un po’ di anni raggiunge Caltanissetta durante le festività pasquali proprio per assistervi, ed in una di queste occasioni ha conosciuto la realtà mineraria del passato e proprio lo sfruttamento dei Carusi di miniera, tanto da aver scritto un saggio dal titolo “Visioni – le giovani anime di Gessolungo”.

Si tratta, quindi, di un incontro che ci farà ripercorrere il periodo d’oro della città nissena, divenuta all’improvviso centro mondiale dello sfruttamento dello zolfo, per poi, alla fine degli anni ’60 e primi anni ’70, vedere la chiusura di tutti i siti minerari ed anche il loro mancato utilizzo a fini turistici. In tutto questo si passa attraverso le grandi tragedie la cui più nota è proprio quella del 1881 a Gessolungo, con lo scoppio dei gas sotterranei, ma che si sono succedute più e più volte, in diverse miniere e con il sacrificio di tantissime vite umane. Un appuntamento da non perdere per conoscere e per mantenere vivo il ricordo che una realtà che fu.