Caltanissetta, in sedia a rotelle costretto a fare 500 metri di notte: il suo parcheggio disabili occupato. “I vigili urbani non rispondono”

Torna a casa nel cuore della notte e trova il proprio parcheggio riservato ai disabili occupato abusivamente. Per rientrare nella sua abitazione è costretto a percorrere circa 500 metri sulla sedia a rotelle. Quando prova a chiedere aiuto alle autorità, nessuno risponde al telefono.

È la vicenda denunciata da Alessio Limuti, cittadino di Caltanissetta affetto da tetraparesi spastica e costretto a muoversi su una sedia a rotelle, protagonista di un episodio che riaccende il dibattito sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità e sull’effettiva operatività dei servizi di controllo nelle ore notturne.

I fatti risalgono alla notte tra il 14 e il 15 marzo. Intorno all’1:30 Alessio Limuti rientra a casa dopo aver trascorso la serata con la propria famiglia per festeggiare il compleanno della madre. Arrivato davanti al portone della propria abitazione, dove il Comune ha autorizzato uno stallo di sosta riservato alla sua disabilità, trova però il parcheggio occupato da un’automobile priva di contrassegno.

Un gesto di inciviltà che per molti può sembrare una semplice violazione del codice della strada, ma che per una persona in sedia a rotelle può trasformarsi in un ostacolo enorme.

Non trovando altri posti disponibili nelle vicinanze, Limuti è stato costretto a lasciare la propria auto a circa 500 metri di distanza e a percorrere quel tratto nel cuore della notte sulla propria sedia a rotelle pur di riuscire a rientrare a casa.

Una situazione già difficile, resa ancora più paradossale da quanto accaduto subito dopo. Il cittadino ha infatti provato più volte a contattare telefonicamente la sala operativa della Polizia Municipale di Caltanissetta per segnalare l’occupazione abusiva del parcheggio riservato e chiedere l’intervento di una pattuglia. Tuttavia, nonostante i ripetuti tentativi, il telefono ha continuato a squillare senza che nessun operatore rispondesse.

“Non è solo una questione di parcheggio – racconta Alessio Limuti – ma di diritti e di dignità. Quel posto non è un privilegio, ma una necessità riconosciuta proprio perché ho difficoltà a muovermi. Trovarlo occupato è già grave. Non riuscire nemmeno a contattare chi dovrebbe far rispettare la legge lo è ancora di più.”

L’episodio riporta al centro dell’attenzione un problema purtroppo molto diffuso: l’occupazione abusiva dei parcheggi riservati alle persone con disabilità. Un comportamento che spesso viene sottovalutato, ma che per chi vive quotidianamente con difficoltà motorie può trasformarsi in una barriera insormontabile.

“Il mio – conclude Limuti – non è soltanto uno sfogo personale. È una denuncia civile. Nessuno dovrebbe trovarsi in una situazione del genere. Spero che questa vicenda possa servire a far riflettere e soprattutto a garantire più controlli e più rispetto.”

Una vicenda che lascia aperta una domanda semplice ma fondamentale: in una città civile, chi tutela davvero i diritti delle persone con disabilità quando le regole vengono ignorate?