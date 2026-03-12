Caltanissetta. Il Corpo Bandistico “Verdi” presenta la V edizione di “Ad Iudicium” IX concerto funebre

CALTANISSETTA. In attesa dei riti della Settimana Santa 2026, l’Associazione Musicale Ricreativa e Culturale “San Michele” insieme all’Associazione Giovedì Santo rinnovano l’appuntamento con la tradizione, presentando la V edizione della rassegna musicale “Ad Iudicium”.

L’evento, giunto alla IX edizione, si terrà sabato 14 marzo 2026, alle ore 20:00, nella suggestiva cornice della Sala Espositiva Vare, sita in via Napoleone Colajanni n. 54.

Protagonista indiscusso della serata sarà lo storico Corpo Bandistico “G. Verdi”, realtà musicale nissena attiva dal 1882 e che, ad oggi, vanta numerosi riconoscimenti.

La V edizione della rassegna musicale, si preannuncia come un’immersione totale nelle atmosfere quaresimali con un programma di marce funebre che hanno fatto la storia della musica funebre locale e nazionale. In un’epoca che corre veloce, questo concerto invita alla sosta, alla riflessione e all’ascolto di quelle melodie che, da generazioni, accompagnano i momenti più sacri e sentiti della Settimana Santa nissena.