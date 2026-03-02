Caltanissetta. Il 5 marzo all’Hotel Villa Flora Relais incontro di Sicindustria e Reale Mutua sul welfare aziendale

CALTANISSETTA. Si terrà il prossimo 5 marzo presso l’Hotel Villa Flora Relais di Caltanissetta, l’incontro dedicato al tema del Welfare aziendale come strumento di tutela e sviluppo per imprese e lavoratori, organizzato da Sicindustria delegazione di Caltanissetta in collaborazione con la Reale Mutua Assicurazioni “Agenzia di Caltanissetta Turati”.

“L’iniziativa” come ci spiega l’ing. Ignazio Manduca – Presidente di delegazione di Sicindustria Caltanissetta “nasce al fine di offrire un momento di approfondimento rivolto a imprenditori, manager, consulenti del lavoro e professionisti in merito al Welfare aziendale e le assicurazioni sanitarie come strumento di tutela e sviluppo per imprese e lavoratori. Investire nel welfare aziendale, infatti, significa offrire un benefit e costruire al contempo un modello organizzativo più sostenibile e orientato alla persona”.

Durante l’incontro saranno illustrate le principali caratteristiche della polizza, i vantaggi economici fiscali e strategie per le aziende, i criteri di adesione e gli aspetti operativi utili per valutare le soluzioni più adatte ai propri dipendenti e al contesto aziendale.

L’Agente procuratore della Reale Mutua Vincenzo Verde spiega, inoltre, che “le assicurazioni sanitarie integrative devono essere analizzate sotto il profilo normativo, fiscale e gestionale; gli esperti presenti all’incontro illustreranno, infatti, i vantaggi per le imprese in termini di ottimizzazione del costo del lavoro, benefici fiscali previsti dalla normativa vigente e miglioramento della qualità della vita dei dipendenti”.

“L’iniziativa” aggiunge il Dr. Paolo Di Franco Consigliere di delegazione di Sicindustria Caltanissetta” si inserisce nel percorso di Sicindustria – Delegazione di Caltanissetta, volto a supportare le imprese nella transizione verso modelli organizzativi più innovativi, sostenibili e attenti al benessere dei lavoratori, rafforzando al contempo la competitività del sistema produttivo”.

L’evento si concluderà con un momento di networking tra imprese, consulenti e operatori del settore assicurativo, favorendo la nascita di nuove sinergie e collaborazioni.