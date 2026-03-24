Caltanissetta. Il 28 marzo presso la Casa del Presepe mostre di Diorami Pasquali e di Pittura “Passio Domini”

CALTANISSETTA. Dopo il gran successo della Tavolata di San Giuseppe, le Associazioni A.V.O.S. Stella Azzurra e Presepisti Nisseni sabato 28 Marzo alle ore 17:30 presso la Casa del Presepe daranno vita alla propria manifestazione Quaresimale con la cerimonia di apertura della mostra dei Diorami Pasquali e della Mostra di Pittura ” Passio Domini”.
Nell’occasione è previsto anche un concerto di Marce Funebri eseguito dalla Banda Musicale Vincenzo Ligambi di Pietraperzia. Il grande pubblico nell’occasione potrà godere momenti di condivisione all’ insegna delle antiche tradizioni pasquali.