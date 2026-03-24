Caltanissetta. Il 25 marzo al Teatro Margherita “L’arte della truffa” con Biagio Izzo

“L’arte della truffa” con Biagio Izzo al Teatro Margherita di Caltanissetta Una commedia brillante dal ritmo serrato e ricca di colpi di scena: “L’arte della truffa” è lo spettacolo che vedrà protagonista Biagio Izzo mercoledì 25 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Margherita di Caltanissetta. Scritta da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, la commedia porta in scena una storia costruita su equivoci, situazioni imprevedibili e dinamiche familiari che si intrecciano in modo sorprendente, dando vita a uno spettacolo capace di alternare comicità e ritmo teatrale.

Accanto a Biagio Izzo, sul palco Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale. La regia è firmata da Augusto Fornari. La produzione si avvale delle scene di Massimo Comune, del disegno luci di Luigi Raia, delle musiche del Gruppo SMP e dei costumi di Federica Calabrese. La grafica è di Max Laezza. Produttore esecutivo Giacomo Monda. “L’arte della truffa” è una commedia in atto unico della durata di circa 100 minuti, interpretata da una compagnia di attori che dà vita a uno spettacolo vivace e coinvolgente, capace di accompagnare il pubblico tra risate, situazioni paradossali e inattesi ribaltamenti di scena.