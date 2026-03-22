Caltanissetta. Il 24 e 26 marzo mons. Mario Russotto terrà esercizi spirituali per docenti, catechisti, ministri straordinari e aggregazioni laicali

CALTANISSETTA. Nei giorni 24-26 marzo, alle ore 18.30, presso l’Auditorium del Seminario Vescovile, S.E. Mons. Mario Russotto terrà gli esercizi spirituali per Insegnanti, Catechisti, Ministri straordinari e Aggregazioni laicali. Il tema scelto è “Camminare nell’amore”, un percorso che nelle sue tre tappe attraversa alcuni brani della Lettera agli Efesini: 4,17-32; 5,1-20; 5,21-30.

Si tratta di una tipologia di incontro tra il Vescovo e le categorie citate, che si è rafforzato negli anni, quasi in maniera direttamente proporzionale all’esigenza delle persone che ne fanno parte, di poter essere continuamente formate, proprio in virtù del rispettivo servizio che svolgono in seno alla comunità ecclesiale e alla società. Durante l’anno, infatti, sono diversi gli incontri ad hoc, ma gli esercizi spirituali quaresimali rappresentano un essenziale momento di rigenerazione, in vista della Pasqua, indispensabile per il cristiano in generale e per chi svolge un ministero o fa parte di associazioni ecclesiali, ovvero per coloro i quali sono maggiormente impegnati nelle comunità; la “vita nuova in Cristo”, il tema particolare della prima giornata appunto, consiste proprio nella ricerca di questa nuova redenzione interiore.

L’esigenza di una spinta educativa viene fortemente avvertita e puntualizzata dal Vescovo, il quale nella Lettera pastorale sulla santità di quest’anno scrive che urge «rimettere al centro della pastorale e di ogni progetto educativo e formativo la persona umana […]»; e continua affermando che «nella catechesi e nella predicazione – bisogna – formare alla triangolarità della relazione: Dio-io-gli altri… per essere il noi in comunione, impegnati nella trasfigurazione della santità… dal nostro essere “immagine” al nostro divenire “somiglianza” di Dio».