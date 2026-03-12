Caltanissetta. Il 15° concerto in onore di Gesù Nazareno è “Thou Lord”, il più grande spettacolo spirituale del Centro Sicilia

CALTANISSETTA. Quest’anno il 15° Concerto in onore di Gesù Nazareno è “Thou Lord”, già definito il più grande spettacolo spirituale del Centro Sicilia. Un progetto imponente ideato dal direttore d’orchestra Raimondo Capizzi, che unisce musica, teatro e spiritualità in una produzione senza precedenti per il territorio.

L’evento si svolgerà sabato 14 marzo alle ore alle 20,15 nella Chiesa di Sant’Agata e prevede la presenza di 80 coristi, tre cori riuniti eccezionalmente per l’occasione, la Giovane Orchestra Sicula e un cast di attori, per un’esperienza artistica intensa e coinvolgente.

In occasione del 15° concerto dedicato a Gesù Nazareno si terrà la prima rappresentazione di questo spettacolo che proseguirà con diverse tappe in varie località della Sicilia.