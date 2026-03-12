Salute

Caltanissetta. Il 15° concerto in onore di Gesù Nazareno è “Thou Lord”, il più grande spettacolo spirituale del Centro Sicilia

Redazione 1

Caltanissetta. Il 15° concerto in onore di Gesù Nazareno è “Thou Lord”, il più grande spettacolo spirituale del Centro Sicilia

Gio, 12/03/2026 - 07:00

Condividi su:

CALTANISSETTA. Quest’anno il 15° Concerto in onore di Gesù Nazareno è “Thou Lord”, già definito il più grande spettacolo spirituale del Centro Sicilia. Un progetto imponente ideato dal direttore d’orchestra Raimondo Capizzi, che unisce musica, teatro e spiritualità in una produzione senza precedenti per il territorio.

L’evento si svolgerà sabato 14 marzo alle ore alle 20,15 nella Chiesa di Sant’Agata e prevede la presenza di 80 coristi, tre cori riuniti eccezionalmente per l’occasione, la Giovane Orchestra Sicula e un cast di attori, per un’esperienza artistica intensa e coinvolgente.

In occasione del 15° concerto dedicato a Gesù Nazareno si terrà la prima rappresentazione di questo spettacolo che proseguirà con diverse tappe in varie località della Sicilia.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta