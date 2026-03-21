Caltanissetta. Gli alunni del King protagonisti di “GiocoEmozioniamoci per la Giornata internazionale della Felicità”

Venerdì 20 Marzo 2026, nell’ambito delle attività legate al progetto “Da Libriamoci al Maggio”, in modalità telematica, in collaborazione con la casa editrice AG Book Publishing di Roma, si è tenuto l’evento online “GiocoEmozioniamoci per la Giornata internazionale della Felicità”, protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta.

Il programma prevedeva i saluti della Dirigente scolastica Prof.ssa Daniela Rizzotto; l’ntervento della editrice Angela Cristofaro; l’incontro con l’autrice e madrina dell’evento Ilaria Angeletti, per la presentazione del suo libro “Le avventure di Sam e Swami – Detective in zampa”, inoltre l’ntervento e coordinamento dell’autore Salvatore Siina che ha presenterà il GiocoEmozioniamoci tratto dal suo libro “Favole e fiabe = emozioni e sentimenti”; gli alunni banno declamato poesie e giochi sul tema della Felicità prodotte dagli stessi e hanno inventato altresì dei giochi relativi ad emozioni e sentimenti, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con gli autori ed esprimere le loro opinioni.

Gli alunni delle classi II A, III A, III B, III C, V A, V B del plesso di Scuola Primaria “Michele Abbate” sono stati seguiti dai docenti Elisabetta Garofalo, Salvatore Siina, Claudia Balletti, Carmela Iannello, Lucia Francesca Ferreri, Antonella Alba. E’ stato prodotto e condiviso un e-Book sul lavoro svolto, tale documento sarà scaricabile gratuitamente, a breve, dal sito della casa editrice. Si è trattato del secondo evento legato a “Da Libriamoci al Maggio”, il prossimo 23 aprile 2026, con il terzo evento dedicato alle Fiabe, si concluderanno gli eventi legati al progetto denominato “Incontri letterari per alunni e insegnanti”.