Caltanissetta. Formazione e informazione per i soci del Rotary Club sul tema legato al rischio idrogeologico

CALTANISSETTA. I soci del Rotary Club di Caltanissetta si sono radunati per formarsi e informarsi su un tema di grande attualità:” Cronache di un dissesto annunciato. Comprendere e prevenire il rischio idrogeologico nell’era del cambiamento climatico”, a cura del Prof. Enrico Curcuruto, geologo di grande esperienza e socio attivo del club.

La relazione sulla situazione idrogeologica siciliana, con un focus specifico sul territorio nisseno, in particolare su Niscemi, travolta da una immensa frana, e Caltanissetta, da sempre interessata da fenomeni di importante entità ( si pensi alle maccalube di Santa Barbara ad esempio ) evidenziano una fragilità del territorio con la quale bisogna imparare a convivere per evitare, conoscendone la pericolosità, i rischi per le persone e le cose. Affidarsi alla scienza dovrebbe essere il primo passo.

Enrico Curcuruto pur nella rigorosità del discorso si é distinto per le sue doti di divulgatore scientifico per il suo modo appassionato e coinvolgente di raccontare e spiegare temi così importanti.