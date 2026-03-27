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Caltanissetta. Esercitazione con simulazione di un’emergenza nella “Galleria Papazzo Fornice sx” – S.S. 640 “Strada degli Scrittori”

Redazione 1

Caltanissetta. Esercitazione con simulazione di un’emergenza nella “Galleria Papazzo Fornice sx” – S.S. 640 “Strada degli Scrittori”

Ven, 27/03/2026 - 00:13

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CALTANISSETTA. Lungo la S.S. 640, c.d. “Strada degli Scrittori”, all’interno della Galleria Papazzo Fornice sx, ricadente nel territorio di questa provincia tra gli svincoli di Delia/Sommatino e Caltanissetta Sud, è stata eseguita una esercitazione di protezione civile il cui programma è stato condiviso da tutti i soggetti deputati nel corso di una serie di incontri propedeutici tenutisi in Prefettura.

All’attività esercitativa, promossa dalla Direzione territoriale dell’ANAS e organizzata con il coordinamento della Prefettura, hanno preso parte, quali componenti del sistema di protezione civile, la Questura e i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Sezione di Polizia Stradale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Ufficio di Protezione Civile Regionale, il Comune e la Polizia Municipale di Caltanissetta, il 118 e la Direzione Regionale di ANAS.

Nello specifico, è stata simulata una situazione di potenziale pericolo a seguito di un sinistro di particolare gravità all’interno della Galleria che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un veicolo leggero, con innesco di incendio, e che ha consentito di verificare realmente il comportamento delle strutture preposte e la corretta successione delle attività da espletare, misurandone i tempi di intervento, le procedure applicabili e la contestuale evacuazione immediata delle persone presenti all’interno del tunnel.

Nel dettaglio, mettendo in pratica le modalità operative previste dal “Piano di gestione dell’Emergenza”, sono stati verificati i tempi di intervento delle squadre di soccorso (VV.F., NUE 112 Sicilia, SUES 118), delle Forze dell’Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza) della Polizia Municipale e delle strutture di Protezione Civile provinciale e comunale.

A conclusione dell’esercitazione, alla quale hanno partecipato anche tecnici della locale Amministrazione comunale, di ANAS e del Contraente Generale “Empedocle 2”, si è tenuto nella Sala operativa di protezione civile della Prefettura un de briefing nel corso del quale tutti gli attori hanno illustrato le attività di rispettiva competenza svolte e la tempistica degli interventi posti in essere manifestando unanime soddisfazione per gli esiti conseguiti.

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