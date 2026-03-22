Caltanissetta. Dal 23 al 29 marzo c’è la Settimana della Prevenzione della Lilt: come prenotarsi gratuitamente

CALTANISSETTA. Con l’arrivo della primavera torna uno degli appuntamenti più importanti promossi dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT): la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, una campagna di sensibilizzazione che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per diffondere la cultura della prevenzione e promuovere corretti stili di vita.

Lo ha reso noto il presidente della Lilt Caltanissetta Aldo Amico. L’obiettivo è chiaro: educare i cittadini all’importanza di comportamenti quotidiani sani, come evitare il fumo e il consumo di alcol, seguire un’alimentazione equilibrata e stagionale, praticare regolarmente attività fisica per contrastare la sedentarietà e le patologie ad essa correlate, dedicare il giusto tempo al riposo e sottoporsi a controlli periodici per una diagnosi precoce.

Si tratta di azioni semplici ma decisive, veri e propri pilastri nella lotta contro il cancro. Oggi la Dieta Mediterranea e la Cucina Italiana sono entrambe celebrate dall’UNESCO e conferiscono al nostro Paese una posizione di modello ispirazionale, nel binomio tra alimentazione e salute. Questa sinergia non è solo un motivo d’orgoglio, ma una vera leva di sviluppo per tradurre la nostra eredità culturale in politiche concrete di prevenzione e benessere diffuso.

Adottare abitudini sane e attente, ispirate alla nostra tradizionale alimentazione e a una vita attiva – dichiara il presidente, dott. Aldo Amico – è l’unica scelta di buon senso: una strategia di prevenzione che può abbattere fino al 40% la probabilità di sviluppare patologie oncologiche, confermando quanto le nostre quotidiane azioni siano determinanti per la nostra salute”.

Anche per questa edizione, l’olio extravergine di oliva (EVO) 100% italiano si conferma il simbolo della campagna di sensibilizzazione della LILT. Alimento fondamentale della Dieta Mediterranea Italiana, l’olio EVO è noto per le sue straordinarie proprietà antiossidanti, grazie alla ricchezza di polifenoli e acido oleico, che contribuiscono alla prevenzione di diverse patologie oncologiche, divenendo, di fatto, un alimento nutraceutico. In particolare, uno studio che ha analizzato oltre 45 ricerche scientifiche ha confermato che l’assunzione quotidiana di olio EVO riduce del 31% i soli rischi di cancro, oltre agli effetti benefici per altre patologie. Un vero e proprio elisir di lunga vita!

La LILT di Caltanissetta, attraverso le sue iniziative di prevenzione e informazione, continua a svolgere un ruolo determinante sul territorio, contribuendo in modo concreto alla diagnosi precoce dei tumori e alla diffusione di una maggiore consapevolezza tra i cittadini. Lilt ricorda che la SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA si svolgerà dal 23 al 29 MARZO 2026.

E’ possibile prenotare la propria visita gratuita di prevenzione per TIROIDE, LARINGE, MAMMELLA, CUTE, PROSTATA, ADDOME, NUTRIZIONE, PAP TEST al link https://www.liltcaltanissetta.it/prenota-una-visita/ oppure chiamando al 393 8110020.