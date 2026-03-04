Caltanissetta. Dal 1° marzo l’ispettore Giovanni Caminiti ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato, ma i figli Francesco e Riccardo continueranno l’attività

CALTANISSETTA. Lo scorso 1° marzo ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato l’Ispettore Giovanni Caminiti. Continueranno a svolgere l’attività di Polizia i figli Francesco e Riccardo: il primo agente della Polizia di Stato, il secondo Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri. L’Ispettore Caminiti ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato alla Scuola Allievi di Foggia nel 1989.

Nel 1990 è stato trasferito alla Polizia Postale di Palermo e, successivamente, alla Questura di Roma, dove ha svolto servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza “Monte Mario”. Nell’aprile del 1992 è stato trasferito alla Questura di Caltanissetta dove ha svolto servizio prima al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, poi all’Ufficio Scorte e alla Divisione Polizia Anticrimine.

Nel 2001 è tornato a svolgere il proprio servizio alle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela e dal 2005 all’UPGSP della Questura. A Giovanni Caminiti, poliziotto apprezzato da tutti i colleghi, auguriamo buona vita e ai figli Francesco e Riccardo di continuare a svolgere il proprio servizio con lo zelo e la disciplina dimostrate dal padre nel corso di trentasette anni trascorsi nella Polizia di Stato!