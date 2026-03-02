Caltanissetta. Concluso il progetto della Rotary Foundation con la donazione di un’auto alla Fratres ODV di Niscemi

CALTANISSETTA. Momento di grande emozione e di autentico orgoglio rotariano: si è concluso il progetto dell’Area Nissena, realizzato con sovvenzione distrettuale della Rotary Foundation “Un’auto per la vita”.

Nell’Auditorium del Museo Civico di Niscemi abbiamo condiviso una cerimonia intensa e partecipata, impreziosita dalla presenza di Jennifer Jones, International Past President e Chair Elect della Rotary Foundation, del Governatore Sergio Malizia, del nostro Valerio Cimino, Regional Rotary Foundation Coordinator 24-27 e di Liliana Dipasquale, Presidente Fratres regionale.

La loro vicinanza ha dato ancora più valore a un gesto che nasce dal lavoro corale dei sei Club dell’Area.

Insieme abbiamo donato un’autovettura al Gruppo Fratres ODV di Niscemi, destinata al trasporto delle donazioni ematiche. Non è solo un mezzo di trasporto, ma uno strumento operativo che consentirà di garantire continuità ed efficienza al servizio.

Questo dono assume un significato ancora più profondo in un momento delicato per la comunità di Niscemi e soprattutto per la Fratres Niscemi, che ha recentemente perso la propria sede poiché situata in zona rossa.