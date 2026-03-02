Caltanissetta. Antonio Muratore lascia la Lega e aderisce al progetto “Futuro Nazionale” di Vannacci

CALTANISSETTA. In queste ore una novità investe il mondo politico nisseno. Antonio Muratore, dopo anni di militanza politica nella Lega, ha deciso di aderire al progetto politico “Futuro Nazionale” del generale Roberto Vannacci. Abbiamo ricevuto e pubblichiamo questa nota dello stesso Antonio Muratore con la quale il diretto interessato spiega le ragioni politiche che lo hanno portato a questa scelta.

“Dopo lunghi anni di militanza nella Lega, contraddistinti da impegno quotidiano, partecipazione attiva e costante presenza sul territorio nisseno, ritengo sia giunto per me il momento di compiere una scelta diversa, importante, maturata attraverso una riflessione ponderata e responsabile.

Non rinnego il percorso svolto all’interno della Lega, che ha rappresentato per me un’esperienza significativa sotto il profilo politico e umano. È stata una stagione importante della mia vita, che continuerò a considerare con rispetto e gratitudine per il contributo formativo che mi ha offerto. Tuttavia, nella fase attuale, avverto l’esigenza di un cambio di passo: una prospettiva più nitida, più determinata, svincolata da logiche di compromesso, a volte al ribasso, che rischiano di indebolire la coerenza dell’azione politica.

Per tali ragioni ho deciso di aderire al progetto politico di “Futuro Nazionale”, guidato dal generale Roberto Vannacci. Si tratta di una scelta che nasce dalla convinzione che sia necessario imprimere oggi una svolta concreta e coraggiosa alla vita pubblica.

Ritengo che, nell’attuale panorama politico, “Futuro Nazionale” rappresenti una forza politica autenticamente, orientata a riaffermare principi quali identità culturale, sovranità, sicurezza e rispetto per i cittadini onesti, senza indulgere in compromessi di mera convenienza. Una proposta politica che rivendica a 360 gradi la propria visione e che non arretra di un centimetro nell’esprimere le proprie posizioni.

La città di Caltanissetta necessita oggi di determinazione. Ha bisogno di donne e uomini capaci di assumersi il compito di guidare il cambiamento, senza inseguirlo, senza accettare ruoli marginali o subalterni, ma ponendo al centro il bene comune e l’interesse del territorio, al di sopra di dinamiche autoreferenziali o logiche di palazzo. Occorrono coerenza, competenza e una classe dirigente all’altezza delle sfide future che ci attendono.

Particolare attenzione deve essere riservata al centro storico, dove il tema della sicurezza si impone con urgenza. I cittadini devono poter vivere serenamente, lavorare e fruire degli spazi urbani comuni in condizioni di sicurezza. La sicurezza infatti non costituisce uno slogan da sbandierare, bensì un diritto fondamentale che le istituzioni hanno il dovere di garantire con politiche efficaci e presenza concreta nel territorio.

In tale prospettiva, è imprescindibile sostenere e valorizzare le nostre forze dell’ordine, che quotidianamente operano con professionalità e spirito di servizio per assicurare legalità e ordine pubblico. Meritano rispetto, strumenti adeguati e il pieno supporto istituzionale.

Con Futuro Nazionale intendo contribuire a un progetto di autentico rinnovamento: maggiore radicamento territoriale, ascolto costante della cittadinanza e traduzione delle istanze in azioni concrete e verificabili.

Nei prossimi giorni sarà inaugurata una nuova sede del Partito a Caltanissetta, in zona Santa Lucia, che ambisce a divenire punto di riferimento per quanti intendano partecipare attivamente a questa nuova fase politica. Sarà altresì possibile aderire formalmente al progetto attraverso il tesseramento, offrendo un sostegno tangibile.

Ho scelto, ancora una volta, di assumermi pubblicamente la responsabilità delle mie convinzioni, con la medesima passione di sempre ma in un nuovo contesto politico. Ritengo che il tempo dell’attesa sia ormai superato: è il momento della costruzione, della decisione e dell’azione. È tempo di guardare avanti. È tempo di edificare insieme il nostro futuro”.

Antonio Muratore